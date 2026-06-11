لماذا يشعر أبناؤنا بفقدان المعنى وسط زحام الحياة؟.. عمرو الورداني يوضح

أكد الدكتور عمرو الورداني، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك شعورًا متزايدًا لدى الناس بأنهم يعيشون حالة دائمة من التهديد، موضحًا أن هذا الإحساس ناتج عن فقدان المعنى الحقيقي للحياة داخل الأسرة.

وأضاف الدكتور الورداني خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الإنسان بطبيعته يدرك حاله الداخلي، مستشهدًا بقوله تعالى: "بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ" [القيامة: 14]، مؤكدًا أن هذا الشعور يدفعنا لمراجعة أنفسنا في طريقة بناء أبنائنا، وهل نكتفي بتلبية الاحتياجات المادية أم نهتم ببناء القيم والمعنى.

وأوضح أنه من خلال عمله في الإرشاد الأسري، يلاحظ تكرار نفس الأسئلة لدى الأبناء، خاصة في الأجيال الجديدة، مثل: من أنا؟ ولماذا أعيش؟ وما قيمة الحياة؟، مشيرًا إلى أن هذه التساؤلات أصبحت أكثر وضوحًا في أجيال مثل "جيل زد" وما بعده، وهو ما يعكس وجود خلل حقيقي داخل بنية الأسرة.

خلل أسري يحتاج إلى مواجهة

وأكد أن هذا الخلل لا يمكن تجاهله، بل يتطلب مواجهة صريحة، لافتًا إلى أن الجميع يتحمل مسؤولية ذلك، سواء الأسرة أو المؤسسات التربوية والدينية، مستشهدًا بقوله تعالى: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" [النحل: 43].

تراجع الدور الاجتماعي للخطاب الديني

وأشار إلى أن من أسباب تراجع تأثير الخطاب الديني فقدان دوره الاجتماعي الفعّال، مؤكدًا ضرورة استعادة هذا الدور، خاصة في قضايا الأسرة، التي لا تُحل بالقوانين فقط، بل تحتاج إلى وعي حقيقي يدرك أهميتها كركيزة أساسية في بناء الإنسان.

ولفت إلى أن التحليل المتكرر لمشكلات الأسرة يكشف عن عامل مشترك بينها، وصفه بـ"السيولة"، موضحًا أن المجتمع يعيش حالة من السيولة في القيم والمعايير، حتى وإن لم يكن الجميع مدركًا لهذا المصطلح، إلا أنهم يشعرون بآثاره.

وأوضح أن هذه "السيولة" تظهر في تقديم المصلحة الفردية على مصلحة الأسرة، وفي تراجع قيم الصبر والمسؤولية، وهو ما يؤدي إلى تفكك العلاقات، وسهولة اتخاذ قرارات مصيرية دون تقدير لعواقبها، مثل الطلاق دون محاولة حقيقية للإصلاح.

ضغوط العصر وتناقض الرسائل التربوية

وتابع أن العالم اليوم يفرض ضغوطًا هائلة على الإنسان، حيث تتدفق المعلومات بشكل غير مسبوق، لكن دون وجود بصيرة قادرة على التمييز، ما يؤدي إلى اضطراب المعايير الأخلاقية، التي أصبحت تتغير وفقًا للضغوط أو "الترند".

وأشار إلى أن الأبناء يلاحظون هذه التناقضات بوضوح، حين يرون اختلافًا بين ما يُقال لهم من قيم وما يُمارس على أرض الواقع، وهو ما يعمّق لديهم الشعور بالارتباك وفقدان الثقة.

وشدد الدكتور عمرو الورداني، على أن استعادة تماسك الأسرة يبدأ بإعادة الاعتبار للقيم والمعايير الثابتة، وبناء وعي حقيقي يحمي الإنسان من حالة "السيولة" التي تهدد استقراره النفسي والاجتماعي، مؤكدًا أن الأسرة يجب أن تظل حصنًا للأمان ومصدرًا للمعنى في حياة الإنسان.

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