بصحبة عدد من نجوم الفن.. إلهام شاهين تنشر صورا من أحدث ظهور لها

دخلت النجمة التركية بيرين سات، بطلة المسلسل الشهير "العشق الممنوع"، وزوجها المغني كينان دوجلو، قائمة نجوم الساحة الفنية الذين ألقت الأجهزة الأمنية في إسطنبول القبض عليهم، بتهمة الاتجار وتعاطي المواد المخدرة.

وفجرت وسائل الإعلام التركية مفاجأة من العيار الثقيل، معلنة أن من بين أبرز الذين تم القبض عليهم أمس الأربعاء في هذه القضية، النجمة الشهيرة بيرين سات (المعروفة في الوطن العربي باسم "فاطمة" أو "سمر")، وزوجها، بالإضافة إلى الفنان الكوميدي إنيس أريكان.

فحوصات طبية واستجواب عاجل لـ بيرين سات

وكشفت مواقع صحفية تركية عن خضوع بيرين سات وزوجها لفحوصات طبية دقيقة، قبل نقلهم مباشرة وسط حراسة مشددة إلى مقر إدارة مكافحة المخدرات التابعة لشرطة إسطنبول في منطقة "كوتشوك تشكمجه" لبدء استجوابهم.

تقرير صادم من الطب الشرعي في تركيا

ويواجه 7 من أبرز نجوم تركيا أزمة عنيفة، بعدما أكد تقرير الطب الشرعي أن التحاليل المخبرية أثبتت تورطهم في تعاطي المواد المخدرة بشكل رسمي.

وجاء في مقدمة الذين ثبت تعاطيهم، المطرب التركي الشهير فاتح كاراجا، المعروف باسم "مابيل ماتيز"؛ حيث كشف تقرير معهد الطب الشرعي عن وجود مادة "الكوكايين" في عينات الدم والشعر والبول الخاصة به.

وضمت القائمة أسماء أخرى من نجوم المجتمع والفن التركي، ومنهم: (طارق تونجا باكير، وآيجان ياججي، وإيدا دورا، وأسليهان تورانلي، وفولكان باهتشيكابيلي، وياسمين إقبال)؛ لتواجه هذه المجموعة تهماً جنائية ثقيلة قد تهدد مستقبلهم الفني والمهني تماماً.

أقرا ايضا

تعرضت للخيانة وأنقذت مونديال 2026.. كيف توجت شاكيرا ملكة لكأس العالم؟





تركي آل الشيخ يحتفل بنجاح 7 Dogs: "أكثر من 2 مليون تذكرة مباعة في 15 يوم"



