أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول كيفية التصرف عند قراءة آية سجدة أثناء الصلاة أو خارجها، موضحًا الحكم الشرعي في الحالتين.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حوار بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أنه إذا مرّ المصلي بآية سجدة أثناء قراءته في الصلاة، فإنه يسجد سجود التلاوة ثم يرفع ويكمل قراءته بشكل طبيعي، ثم يتم صلاته.

وأضاف الدكتور علي فخر أنه في حال قراءة آية سجدة خارج الصلاة، مثل أثناء السير أو في المواصلات، ولم يكن الشخص متمكنًا من السجود، فلا حرج عليه، لكن تظل في ذمته سجدة التلاوة، ويؤديها عند أول فرصة يتمكن فيها من السجود.

سجود التلاوة خارج الصلاة

وأشار أمين الفتوى إلى أن الحكم نفسه ينطبق سواء كانت القراءة ضمن ورد يومي أو بشكل عارض، فبمجرد قراءة أو سماع آية سجدة، يُستحب أداء سجود التلاوة عند التمكن.

حكم من جهل سجود التلاوة

وشدد فخر على أنه لا يلزم قضاء ما فات من سجدات التلاوة لمن لم يكن يعلم الحكم من قبل، ولكن يبدأ من وقت علمه بالحكم، فيسجد عند قراءة أو سماع آية سجدة دون حرج.

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