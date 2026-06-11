إعلان

ماذا تفعل إذا مررت بآية سجدة أثناء الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : محمد قادوس

12:10 م 11/06/2026

الدكتور علي فخر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول كيفية التصرف عند قراءة آية سجدة أثناء الصلاة أو خارجها، موضحًا الحكم الشرعي في الحالتين.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حوار بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أنه إذا مرّ المصلي بآية سجدة أثناء قراءته في الصلاة، فإنه يسجد سجود التلاوة ثم يرفع ويكمل قراءته بشكل طبيعي، ثم يتم صلاته.

وأضاف الدكتور علي فخر أنه في حال قراءة آية سجدة خارج الصلاة، مثل أثناء السير أو في المواصلات، ولم يكن الشخص متمكنًا من السجود، فلا حرج عليه، لكن تظل في ذمته سجدة التلاوة، ويؤديها عند أول فرصة يتمكن فيها من السجود.

سجود التلاوة خارج الصلاة

وأشار أمين الفتوى إلى أن الحكم نفسه ينطبق سواء كانت القراءة ضمن ورد يومي أو بشكل عارض، فبمجرد قراءة أو سماع آية سجدة، يُستحب أداء سجود التلاوة عند التمكن.

حكم من جهل سجود التلاوة

وشدد فخر على أنه لا يلزم قضاء ما فات من سجدات التلاوة لمن لم يكن يعلم الحكم من قبل، ولكن يبدأ من وقت علمه بالحكم، فيسجد عند قراءة أو سماع آية سجدة دون حرج.

اقرأ ايضًا

ثلاث هيئات لصلاة الشفع والوتر.. يكشف عنها أمين الفتوى

متى تكون الصلاة مفروضة على الطفل شرعًا؟.. أمين الفتوى يوضح

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

سجدة التلاوة فتاوي الصلاة الدكتور علي فخر

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

قرار قضائي بشأن "عصام صاصا" في اتهامه بسرقة لحن أغنية شيرين عبد الوهاب
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن "عصام صاصا" في اتهامه بسرقة لحن أغنية شيرين عبد الوهاب

اتفرج ببلاش.. تردد القناة المجانية الناقلة لافتتاح كأس العالم 2026 على
كأس العالم 2026

اتفرج ببلاش.. تردد القناة المجانية الناقلة لافتتاح كأس العالم 2026 على
"3 زيجات فاشلة والرابعة انتهت في المشرحة".. كيف أنهى "ناصر" حياة زوجته
حوادث وقضايا

"3 زيجات فاشلة والرابعة انتهت في المشرحة".. كيف أنهى "ناصر" حياة زوجته
تحرك عاجل من الزمالك بعد الحكم الصادم من فيفا
رياضة محلية

تحرك عاجل من الزمالك بعد الحكم الصادم من فيفا
كم تسجل أسعار سبائك BTC بالمصنعية اليوم؟
اقتصاد

كم تسجل أسعار سبائك BTC بالمصنعية اليوم؟

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

المكسيك

المكسيك

- -

22:00

جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الأسعار.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ خبراء يجيبون
* "حرب الاختصاصات" تشتعل بين الصحة وسلامة الغذاء.. ماذا يحدث؟ (مستندات)
منها على النايل سات.. قائمة القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2026