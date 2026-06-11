بحث محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع السيد حسن رداد، وزير العمل، سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الوزارتين في مجال إعداد وتأهيل الكوادر الفنية والمهنية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، ويسهم في توفير فرص عمل للشباب داخل مصر وخارجها.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومن جانب وزارة العمل الأستاذ ياسر الشربيني رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وياسمين ممدوح رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني.

وزير التعليم: نستهدف إعداد خريج يمتلك المهارات المطلوبة عالميًا

أكد محمد عبد اللطيف، أن الوزارة تستهدف بناء منظومة تعليم فني تركز على إعداد خريج يمتلك المهارات الفنية والتكنولوجية المطلوبة، ويحصل على شهادات دولية معتمدة تؤهله للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.

وزير التعليم: 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة بالتعاون مع الجانب الإيطالي

أوضح الوزير، أن الوزارة تعمل على التوسع في الشراكات الدولية لدعم منظومة التعليم الفني، مشيرًا إلى التعاون القائم مع الجانب الإيطالي في إنشاء وتشغيل مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة، حيث تستهدف الوزارة تشغيل نحو 100 مدرسة جديدة خلال العام الدراسي المقبل، بما يدعم توفير مسارات تعليمية وتدريبية حديثة ترتبط باحتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية.

وزير التعليم: برامج ألمانية تمنح الطلاب شهادات وفق المعايير الدولية

أضاف أن الوزارة تتعاون أيضًا مع الجانب الألماني لتطوير برامج التدريب والتأهيل المهني، وإعداد برامج متخصصة تمنح الطلاب والخريجين شهادات معتمدة وفق المعايير الدولية، بما يعزز فرص توظيفهم في الأسواق المحلية والعالمية.

وزير العمل: التكامل بين الوزارتين خطوة مهمة لإعداد كوادر مؤهلة

من جانبه، أكد حسن رداد أهمية التكامل بين وزارتي العمل والتربية والتعليم والتعليم الفني لإعداد كوادر مدربة ومؤهلة وفق احتياجات سوق العمل الفعلية، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة المستمر برفع مهارات الشباب وتأهيلهم بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل.

أضاف وزير العمل أن الوزارة تمتلك منظومة متكاملة من مراكز التدريب المهني يمكن الاستفادة منها في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للطلاب والخريجين في مختلف التخصصات، وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب داخل مصر وخارجها.

شهد اللقاء مناقشة إعداد برامج ودورات تدريبية متخصصة للطلاب والخريجين بالتعاون مع الشركاء الدوليين، خاصة الجانبين الإيطالي والألماني، مع الاستفادة من إمكانات مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل، إلى جانب استغلال مدارس التعليم الفني بعد انتهاء اليوم الدراسي لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتاحة وتوفير فرص تدريب نوعية للشباب.

دعم تشغيل ذوي الهمم وتوفير قواعد بيانات محدثة

كما ناقش الجانبان أهمية توفير قواعد بيانات محدثة لخريجي التعليم الفني من ذوي الهمم، بما يسهم في ترشيحهم لشغل فرص العمل المتاحة بالشركات، خاصة النسبة المقررة لتشغيل ذوي الهمم، إلى جانب إعداد برامج تدريب وتأهيل متخصصة تتناسب مع طبيعة المهن المختلفة ومتطلبات كل فئة.

الوزيران: استمرار التنسيق لدعم التعليم الفني والتدريب المهني

أكد الوزيران، في ختام اللقاء، استمرار التنسيق والتعاون المشترك لدعم منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتطوير آليات التأهيل والتشغيل، بما يحقق أهداف الدولة في إعداد كوادر فنية قادرة على المنافسة وتلبية احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.