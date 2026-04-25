إعلان

يتزوج ويطلق أكثر من مرة.. هل هذا حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : محمد قادوس

01:09 م 25/04/2026

الشيخ محمد كمال أمين الفتوى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الزواج المتكرر يتبعه الطلاق، موضحًا أن الأصل في الزواج هو السكن والاستقرار والمودة والرحمة بين الزوجين.

الزواج قائم على الاستقرار

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن تكرار الزواج والطلاق دون وجود أسباب حقيقية يتنافى مع مقاصد الشريعة، التي جعلت الزواج قائمًا على الاستقرار وليس التجربة أو التبديل المستمر.

الطلاق مباح بشروط

وأضاف أن الطلاق في الإسلام مباح، لكنه مقيد بوجود استحالة في استمرار الحياة الزوجية، بعد استنفاد محاولات الإصلاح بين الطرفين، مؤكدًا أن اللجوء إليه دون مبرر يُعد سلوكًا غير مقبول شرعًا.

وأشار إلى أن هذا التصرف قد يترتب عليه أضرار نفسية واجتماعية، منها كسر القلوب، خاصة للزوجة التي تدخل الحياة الزوجية بنية الاستقرار، فضلًا عن ضياع حقوق الأبناء حال وجودهم، وما يترتب على ذلك من مسؤولية يتحملها الإنسان أمام الله.

ضرورة التريث قبل الطلاق

وأكد أن من يكرر الزواج والطلاق دون سبب يدخل في معنى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من كراهة “الذواق”، وهو من يتنقل بين الزيجات دون استقرار، لافتًا إلى أن الأمر يختلف في حال وجود أسباب حقيقية تبرر الطلاق، مع ضرورة التريث قبل اتخاذ هذا القرار.


الزواج الطلاق دار الإفتاء المصرية الشيخ محمد كمال فتاوى الناس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نصائح طبية

اقتصاد

أخبار البنوك

مصراوى TV

زووم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان