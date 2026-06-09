إعلان

المفتي السابق يوضح حكم الجمع بين الصلاتين.. ومتى يجوز الأخذ بالرخصة؟

كتب : محمد قادوس

03:26 م 09/06/2026 تعديل في 05:25 م

الدكتور شوقي علام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية السابق، إن الشريعة الإسلامية راعت أحوال أصحاب الأعذار، ورفعت عنهم الحرج والمشقة، ولذلك أجازت للمريض الجمع بين بعض الصلوات عند الحاجة.

وفي فتوى منشورة عبر البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أوضح علام أن صاحب العذر يجوز له الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، إذا كان المرض يسبب له مشقة أو ضعفًا يمنعه من أداء كل صلاة في وقتها المعتاد، مشيرًا إلى أن هذا الرأي هو المعتمد عند الحنابلة وبعض فقهاء الشافعية.

جواز الجمع للمريض

وأضاف أن الفقهاء استدلوا على جواز الجمع للمريض بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الجمع بين الصلاتين في غير خوف ولا مطر، معتبرين أن المرض من الأعذار التي تستوجب التيسير ورفع الحرج عن المكلفين.

استناد إلى أقوال الفقهاء

وأشار مفتي الجمهورية السابق إلى أن المالكية أجازوا ما يُعرف بـ الجمع الصوري، وذلك بأن يؤدي المسلم صلاة الظهر أو المغرب في آخر وقتها، ثم يصلي العصر أو العشاء في أول وقتها، بحيث تتحقق الرخصة مع بقاء كل صلاة داخل وقتها الشرعي.

الحكم لا يقتصر على حالة بعينها

وأكد علام أن هذا الحكم لا يقتصر على حالة بعينها، بل يشمل أصحاب الأعذار الذين تلحقهم مشقة ظاهرة في أداء كل صلاة في وقتها، وفق الضوابط التي قررها الفقهاء.

واختتم فتواه بالتأكيد على أن المريض وصاحب العذر يجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء عند الحاجة، كما يجوز له الأخذ بالجمع الصوري وفق ما قرره فقهاء المالكية، تيسيرًا عليه ودفعًا للمشقة، والله سبحانه وتعالى أعلم.


اقرأ ايضًا:

أمين الفتوى يوضح حكم المسح على الشراب مع الشك في الطهارة.. هل يُبطل الصلاة؟

ما حكم منع الزوج لزوجته من زيارة أهلها؟.. أمين الفتوى يجيب

الشكوى من الزوج وأهله.. هل تعد غيبة؟.. أمينة الفتوى تجيب

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الدكتور شوقي علام المفتي السابق دار الإفتاء فتاوى الصلاة الشريعة الإسلامية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فرنسا تحظر دخول سموتريتش ومسؤولين إسرائيليين إلى أراضيها.. ما السبب؟
شئون عربية و دولية

فرنسا تحظر دخول سموتريتش ومسؤولين إسرائيليين إلى أراضيها.. ما السبب؟
"سلمت الورقة وجالها الطلق".. آلام الولادة تفاجئ طالبة داخل لجنة الامتحان
أخبار المحافظات

"سلمت الورقة وجالها الطلق".. آلام الولادة تفاجئ طالبة داخل لجنة الامتحان
آي صاغة: تراجع جديد للذهب في مصر.. والفجوة السعرية ترتفع إلى 114 جنيها
اقتصاد

آي صاغة: تراجع جديد للذهب في مصر.. والفجوة السعرية ترتفع إلى 114 جنيها
3 قنوات عربية تنقل مباريات كأس العالم 2026
صور و فيديوهات كأس العالم

3 قنوات عربية تنقل مباريات كأس العالم 2026
ما سر فقدان الشهية في الطقس الحار؟
نصائح طبية

ما سر فقدان الشهية في الطقس الحار؟

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

17 بوابة و3 أنفاق.. شكل جديد لكورنيش الإسكندرية في صيف 2026 - صور
آي صاغة: تراجع جديد للذهب في مصر.. والفجوة السعرية ترتفع إلى 114 جنيها للجرام
الجنايات ترفض طعن نخنوخ وآخرين على قرار منعهم من التصرف في أموالهم
17 سيارة إسعاف لنقل المصابين.. رحلة 16 عامًلا بحثًا عن الرزق تنتهي بكارثة في كفر الشيخ- صور
مصدر بالكهرباء يكشف لـ"مصراوي" سر ارتفاع قيمة مقايسات تركيب العدادات
3 قنوات عربية تنقل مباريات كأس العالم 2026
بالخرائط والمسارات.. 9 مشروعات نقل عملاقة جار دراسة تنفيذها
بعد وفاة معلمة أسوان.. تحرك برلماني عاجل لإعادة النظر في انتدابات أعمال الامتحانات
المدة والراتب.. مصراوي يكشف تفاصيل عقد الحسين عموتة مع الأهلي
أول ظهور مصري في اليوم الافتتاحي لكأس العالم 2026.. تفاصيل