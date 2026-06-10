كشفت دراسة أجراها باحثون من روسيا أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين قد ينعكس إيجابيا على صحة الكبد، إذ يسهم في تحسين وظائفه وتقليل مستويات الالتهاب، ما قد يسهم في دعم الصحة العامة.

النظام الغذائي الغني بالبروتين يرتبط بتحسن مؤشرات صحة الكبد

قام الباحثون بتحليل بيانات 37 دراسة عشوائية تناولت العلاقة بين النظام الغذائي وصحة الكبد، وكشفت النتائج أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين ارتبطت بانخفاض مستويات إنزيمي ALT وGGT في الدم، وهما من أبرز المؤشرات المستخدمة للكشف عن تلف الكبد وتقييم كفاءة وظائفه.

هل النظام الغذائي الغني بالبروتين يسهم في تقليل الالتهابات بالجسم؟

كما أظهرت النتائج انخفاض في مستويات البروتين المتفاعل C (CRP)، وهو أحد أبرز المؤشرات المرتبطة بالالتهابات الجهازية في الجسم، ما قد يسهم في تقليل خطر الإصابة بالاضطرابات الأيضية وأمراض القلب والأوعية الدموية.



وأشار الباحثون إلى أن التأثيرات الإيجابية للنظام الغذائي الغني بالبروتين تكون أكثر وضوحا عند اتباعه لمدة لا تتجاوز 12 أسبوعا، وعندما تمثل البروتينات 30% أو أكثر من إجمالي السعرات الحرارية اليومية، ما يعزز دوره في تحسين مؤشرات صحة الكبد وتقليل بعض علامات الالتهاب، وفقا لـ "لينتا رو".



وأشار الباحثون إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين قد توفر فوائد متعددة، إذ لا تقتصر آثارها على دعم صحة الكبد فحسب، بل تمتد أيضا إلى المساهمة في الحفاظ على الكتلة العضلية وتحسين التحكم في الوزن، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو عوامل الخطر الأيضية.

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