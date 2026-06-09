الشيخ أحمد خليل يحسم الجدل: الجمع بين زوجين جريمة شرعية لا يبررها الحب

أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن ما يثار حول جواز جمع المرأة بين زوجين بدعوى الحب أو عدم القدرة على العيش دون كليهما، هو قول باطل شرعًا ومخالف لصريح القرآن الكريم وإجماع الأمة.

وأوضح العالم الأزهري، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ الأنساب وصيانة الأعراض، وأن من أعظم صور الفساد اختلاط الأنساب الناتج عن مثل هذه العلاقات المحرمة، مشددًا على أن الزواج في الإسلام يقوم على رابطة واضحة لا تحتمل الاشتراك أو التعدد من جانب المرأة.

حكم شرعي ثابت

واستشهد الشيخ أحمد خليل بقول الله تعالى:" وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ" [النساء: 24]، مبينًا أن الآية تقطع بحرمة ارتباط المرأة بأكثر من رجل في وقت واحد، كما أن هذا الحكم محل إجماع بين علماء المسلمين عبر العصور.

وأضاف العالم الزهري أن النبي ﷺ شدد على صيانة الأعراض والأنساب، وأن أي علاقة تخرج عن الإطار الشرعي للزواج الصحيح تُعد من الفواحش التي حرمها الإسلام، لافتًا إلى أن التذرع بالحب لا يغير من الحكم شيئًا، لأن الشريعة لا تُبنى على الأهواء، وإنما على الضوابط والقيم.

حفظ الأنساب واستقرار الأسرة

وأشار خليل إلى أن الإسلام أباح للرجل التعدد بضوابط صارمة، منها العدل، بينما لم يبح للمرأة ذلك مطلقًا، لحِكَم عظيمة تتعلق بحفظ النسب واستقرار الأسرة، وهو ما يمثل أحد مقاصد الشريعة الأساسية.

التحذير من المفاهيم المغلوطة

ونوه إلى ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تنتشر عبر بعض المنصات، داعيًا إلى الرجوع لأهل العلم الموثوقين، محذرًا من الانسياق وراء دعوات تخالف الفطرة والدين، مؤكدًا أن مثل هذه الأفكار تمثل خطرًا حقيقيًا على بنية المجتمع واستقراره.

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