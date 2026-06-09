مركز الأزهر للفتوى يوضح 6 أعمال ينال بها المسلم أجر الصدقة

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 6 أعمال يكتب الله تعالى للمسلم بها أجر الصدقة، مؤكدًا أن أبواب الخير لا تقتصر على إخراج المال فقط، بل تشمل العديد من الأعمال الصالحة التي تعود بالنفع على الإنسان والمجتمع.

وأضاف المركز، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هذه الأعمال الستة تتمثل في:

1-طلاقة الوجه والتبسم، وإظهار انشراح الصدر عند اللقاء من أعمال الخير التي تؤلف القلوب ويؤجر عليها المسلم.

فقال سيدنا رسول الله ﷺ تَبَشِّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةُ» [أخرجه الترمذي].

2--سقي الماء بكل صوره من أفضل أنواع الصدقات، وأن تعطي أخاك شربة ماء لك بها صدقة، حيث قال سيدنا رسول الله:" وَ إِفْرَاغْكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةً".

3-إصلاح طريق المارة وتنحية كل ما يعوقهم، حتى الشوكة: أعمال إنسانية يُكافأ عليها المسلم بالثواب، حيث قال سيدنا رسول الله ﷺ «وَ إِمَاطَتْكَ الحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةُ».[أخرجه الترمذي].

4-إعانة ضعيف البصر على قضاء حوائجه بالنظر له من صنائع المعروف التي ينال بها المسلم أجر الصدقة، حيث قال سيدنا رسول الله:وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ البَصَرِ لَكَ صَدَقَةُ»[أخرجه الترمذي].

5-دلالة التائه الذي ضل علامة الطريق وإرشاده للوصول إلى وجهته من فضائل الأعمال التي يُثاب عليها المسلم، حيث قال سيدنا رسول الله: «وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةُ» [أخرجه الترمذي].



6-إرشاد الآخرين إلى فعل كل جميل، والأخذ بأيديهم ومعاونتهم على ترك القبيح من التصرفات والأفعال عمل إنساني عظيم عده سيدنا رسول الله ﷺ من الصدقات، حيث قال سيدنا رسول الله ﷺ «وَ أَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيْكَ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةُ» [أخرجه الترمذي].



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