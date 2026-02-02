إعلان

هل هو بدعة؟.. الإفتاء توضح حكم إلقاء موعظة قبل صلاة الجنازة

كتب : علي شبل

07:05 م 02/02/2026

دار الإفتاء المصري

ما حكم إلقاء موعظة قبل صلاة الجنازة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى أنه يستحب شرعًا إلقاء خطبة أو موعظة أثناء انتظار المشيِّعين حتَّى تحضر الجِنازة للصلاة عليها؛ فقد جاءت الأحاديث الصحيحة مُصرِّحةً بأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كان يعظ أصحابه بعد دفن الميت وقبله.

ما أفضلية كثرة عدد المصلين على الجنازة؟

ما أفضلية كثرة عدد المصلين على الجنازة؟.. سؤال سبق أن تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة أن النصوص تواردت من السنة النبوية أنَّ كثرة المصلين على الميت شفاعة ومغفرة له؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ» أخرجه مسلم.

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها، أن صلاة الجنازة فيها دعاء للميت بالرحمة والمغفرة، وكثرة المصلين تعني مزيدًا من الدعاء، وهو ما يرجى معه قبول الدعاء وإجابة الشفاعة.

