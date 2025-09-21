إعلان

أسرار الدعاء باسم الله الأعظم.. الشيخ أحمد خليل يوضح

01:37 م الأحد 21 سبتمبر 2025

الدعاء

background

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن اسم الله الذي إذا دُعي به أُجيب وإذا سُئل به أُعطي، النبي ﷺ أرشد الأمة إليه في عدة مواقف، منها ما ورد عندما سمع رجلًا عند الكعبة يدعو قائلاً: "اللهم يا واحد يا أحد يا فرد صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اغفر لي ذنبي"، فقال النبي ﷺ: "لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب وإذا سُئل به أعطى".

وأضاف الشيخ خليل، في تصريحات خاصة لمصراوى، أن بعض العلماء رجحوا أن يكون اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة "الله"، كونه لم يُطلق على أحد غيره سبحانه وتعالى.

كما بيّن أن خواتيم سورة الحشر تحتوي على هذا الاسم العظيم، ولذلك يستحب أن يقرأها المسلم ثم يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، فيكون دعاؤه أقرب للإجابة.

ودعا الشيخ أحمد خليل، إلى الإكثار من الدعاء باسم الله الأعظم لحل مشكلاتهم وتحقيق ما يتمنون، مع الإخلاص وحضور القلب، سائلًا الله أن يتقبل من الجميع صالح الدعاء والعمل.

الدعاء باسم الله الأعظم الشيخ أحمد خليل اسم الله الأعظم
