دعاء مبكي للشيخ أحمد تميم المراغي من جبل عرفات

كتب-محمد قادوس:

في مشهد يفيض بالخشوع والسكينة من صعيد عرفات، وفي إطار التغطية المباشرة لقناة "الناس" لمناسك الحج، صدح الشيخ القارئ أحمد تميم المراغي بدعاء مؤثر على الهواء، دعا فيه الله عز وجل بثبات وصدق، سائلًا إياه الرحمة والمغفرة والعافية الشاملة في الدين والدنيا والآخرة.

واستهل الشيخ المراغي دعاءه من جبل عرفات قائلاً: "اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، ونسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، ونسألك لسانًا صادقًا، ونسألك قلبًا سليمًا".

وتابع: "اللهم إنا نسألك العفو والعافية، والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، ومن المقبولين لديك في هذا اليوم العظيم".

كما ختم دعاءه بأسماء الله الحسنى، قائلاً: "ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا يا ربنا، فأنت خير الغافرين، وارحمنا فأنت خير الراحمين، وارزقنا فأنت خير الرازقين، واحفظنا فأنت خير الحافظين".

ويأتي هذا ضمن التغطية الشاملة التي تقدمها قناة "الناس" من المشاعر المقدسة، لنقل الأجواء الإيمانية والروحانية من موسم الحج مباشرة إلى ملايين المشاهدين في مختلف أنحاء العالم.

https://www.youtube.com/watch?v=TRc9bJDctUM

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