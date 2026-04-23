سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في الجزائر، هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر في ولاية المدية.

أوضح مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية، أن الهزة سجلت في حدود الساعة 22:46، ومركزها حدد على بعد 3 كيلومترات شمال غرب بلدية ميهوب، شرق ولاية المدية.

ذكرت مصالح الرصد الجيوفيزيائي، أن بعض السكان قد شعروا بالهزة، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية إلى غاية اللحظة، فيما تبقى مصالح الرصد الجيوفيزيائي تتابع الوضع عن كثب، وفقا لروسيا اليوم.