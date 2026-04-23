بقوة 3 درجات.. هزة أرضية في ولاية المدية الجزائرية

كتب : مصراوي

01:42 ص 23/04/2026

هزة أرضية

وكالات

سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في الجزائر، هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر في ولاية المدية.

أوضح مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية، أن الهزة سجلت في حدود الساعة 22:46، ومركزها حدد على بعد 3 كيلومترات شمال غرب بلدية ميهوب، شرق ولاية المدية.

ذكرت مصالح الرصد الجيوفيزيائي، أن بعض السكان قد شعروا بالهزة، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية إلى غاية اللحظة، فيما تبقى مصالح الرصد الجيوفيزيائي تتابع الوضع عن كثب، وفقا لروسيا اليوم.

هزة أرضية هزة أرضية في الجزائر الجزائر ولاية المدية الجزائرية زلزال

نهاية هوس "التريند".. سقوط صانع محتوى حرض على البلطجة وخدش الحياء بالجيزة
نهاية هوس "التريند".. سقوط صانع محتوى حرض على البلطجة وخدش الحياء بالجيزة
