روسيا: قد ندرس توريدات جديدة للنفط إلى كوبا واتخاذ خطوات أخرى لدعمها

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، أن روسيا مستعدة لدراسة إمكانية توريدات جديدة للنفط إلى كوبا واتخاذ خطوات أخرى لدعمها.

وقال بانكين: "إذا كانت هناك ضرورة، فسنكون على استعداد لدراسة توريدات جديدة أو إجراءات أخرى للدعم"، مشيرا إلى أن توريدات النفط إلى كوبا تواجه قيودا كثيرة.

أضاف بانكين، أن كوبا هي بلد نحترمه حقيقيا بسبب صمودها وقدرتها على العيش في ظروف العقوبات أو الحصار على مدى سنوات طويلة، قائلا: "لدينا خطة للتعاون وتقديم الدعم لكوبا".

يذكر أن كوبا تواجه أزمة حادة في مجال الطاقة منذ يناير الماضي بعد توقف توريدات النفط من فنزويلا في أعقاب إلقاء الولايات المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وسيطرة واشنطن على مبيعات النفط الفنزويلية، وفقا لروسيا اليوم.