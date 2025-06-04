هل يجوز اشتراك اثنين في سهم واحد من الأضحية؟.. أمين الفتوى يحسم

كتب- علي شبل:

شرع الله تعالى الأضحية بقوله عز وجل: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، يعني: "فَصَلِّ لِرَبِّكَ صَلَاةَ الْعِيدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَانْحَرْ نُسُكَكَ".. وعدّ العلماء الأضحية سُنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: {ثَلاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَصَلاةُ الضُّحَى} رواه الحاكم وغيره.

وللأضحية أحكام وضوابط منها حكم الاشتراك فيها من أكثر من شخص، وهل يجوز اشتراك اثنين في سهم واحد من الأضحية، وهو ما أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أنه لا يجوز اشتراك شخصين مستقلين في سهم واحد من الأضحية، كأن يشترك اثنان في سُبع بقرة أو سُبع جمل.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن السهم الواحد يُجزئ عن شخص واحد فقط، ويشمل أهل بيته ممن يعيشون معه في نفقة واحدة، مثل الزوجة والأبناء.

وأضاف: "حتى لو كان الشخصان إخوة، لكن كلٌ منهما مستقل في المعيشة، فلا يصح أن يشتركا في سهم واحد، بل يجب أن يشتري كلٌ منهما سُبعًا خاصًا به لتكون الأضحية صحيحة".

وأكد على ضرورة التمييز بين الاشتراك في الأضحية كشراكة صحيحة، وبين ما لا يُجزئ شرعًا، داعيًا المسلمين إلى الحرص على أداء الشعيرة على الوجه الصحيح.

اقرأ أيضًا:

الإفتاء: اذبح أضحيتك بنفسك سُنة عن النبي

الأزهر للفتوى: الأضحية سنة مؤكدة و3 أسباب للحِكمة من تشريعها

هل الحج يغفر جميع الذنوب بما فيها ترك الصلاة؟.. علي جمعة يوضح