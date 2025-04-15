قولت لزوجتي "إحنا في حكم المطلقين" هل وقع الطلاق؟. الشيخ أحمد خليل يجيب

كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ أحمد خليل، من علماء وزارة الأوقاف، فى رده على سؤال حول حكم من يقول لزوجته "إحنا في حكم المطلقين" دون نية واضحة للطلاق، إن هذه العبارة لا تُعد طلاقًا صريحًا، ولكنها تدخل في باب الكناية، والطلاق بالكناية لا يقع إلا بالنية، على ما قرره جمهور الفقهاء.

وأوضح العالم بوزارة الأوقاف، خلال تصريحات خاصة لمصراوي، أن الطلاق في الشريعة الإسلامية له ألفاظ صريحة مثل: أنتِ طالق، أو طلقتك، أما العبارات التي تحتمل أكثر من معنى – كأن يقول الزوج لزوجته: إحنا في حكم المطلقين، أو خلاص اللي بينا انتهى – فهذه تُسمى كنايات، ولا يقع بها الطلاق إلا إذا نواها الزوج فعلًا".

وأضاف أن القاعدة الشرعية تنص على أن "الطلاق أمرٌ عظيم، لا يُؤخذ فيه بالظن أو العجلة، بل لا بد من التروي وسؤال أهل العلم إن حدث لبس في الألفاظ أو النيات"، مشيرا إلى أن بعض الأزواج قد يتسرعون في التلفظ بعبارات تحتمل أكثر من تفسير أثناء الغضب أو الانفعال، ثم يتعاملون معها كأنها طلاق واقع، وهذا خطأ شرعي وبيؤدي إلى تفكك غير مبرر في كثير من البيوت.

ودعا الأزواج إلى ضرورة اللجوء لدار الإفتاء أو المختصين بالأحوال الشخصية قبل الحكم على الموقف، مؤكدة أن الشريعة قائمة على العدل والنية والتثبت، وأن الطلاق لا يقع لمجرد التلفظ بعبارة مبهمة ما لم تكن مقرونة بنية قاطعة.

وأكد على أهمية نشر الوعي الشرعي في الأمور الأسرية، خصوصًا في مسائل الطلاق، التي يترتب عليها مصائر أسر وأبناء، قائلا: "المجتمع محتاج يفهم أن الكلمة ممكن تهدم بيت، فلازم كل زوج وزوجة يكون عندهم فقه بالكلمة قبل ما تخرج".

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