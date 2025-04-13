رمضان عبد المعز يوضح سر السعادة الدنيا والآخرة

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن الآية الكريمة "وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ ۖ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" هي سر السعادة بالدنيا والآخرة وطوق نجاة دنيا وآخرة، وذلك لأهمية الأخ لأنه السند والدعم والعون.

وأضاف عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "دي ام سي" أن الإخوة هي الدعم والسند واللي يقف جمبك إذا نسيت الله ذكرك وإذا ذكرت الله إعانك، سواء أخوة الدم وهو الشقيق أو إخوة الوطن والأخوة الإيمانية وهو معنى جميل لابد من نلتفت إليه.

ولفت الداعية إلى أنه من وسائل الدعم النفسى والتثبيت لسيدنا موسى ابن عمران إن ربنا قال له " قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا"، موضحا أن المرء فقير بنفسه غنى بأخيه، و الشرع الشريف حرم وجرم قطع الرحم.

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