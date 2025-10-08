ما حكم منع المطلقة أبناءها من رؤية والدهم؟.. أمين الفتوى ينصح

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة تقول فيه ما حكم الدين في أن تقوم الزوجة المطلقة بمنع أولادها من رؤية والدهم؟

وفي رده، أوضح أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن هذا التصرف حرام شرعًا سواء صدر من الزوجة أو الزوج، لأن منع الأبناء من التواصل مع أحد الوالدين يُعد قطيعة رحم محرمة، وقد قال النبي ﷺ: «الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله».

وأكد الشيخ محمد كمال أن استخدام الأبناء كوسيلة للعقاب الزوجي بعد الطلاق يُعد من مصائب الزمان، لأن الأبناء ليسوا وسيلة انتقام بين الطرفين، مشيرًا إلى أن علماء التربية النفسية أجمعوا على أن حرمان الأطفال من رؤية أحد الوالدين يسبب لهم اضطرابات نفسية حادة، ويزرع في نفوسهم الكراهية والعقد تجاه الحياة والأسرة.

ونصح أمين الفتوى من وقع في هذا الفعل بأن يتوب إلى الله، وأن يُعيد العلاقة الطبيعية بين الأبناء ووالديهم، لأن صلة الرحم من أوامر الدين المؤكدة، وهي سبب في رضا الله وتوفيقه في الدنيا والآخرة.

