إعلان

موعد أذان وصلاة الظهر اليوم الإثنين 12 يناير. . ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

05:00 ص 12/01/2026

مواقيت الصلاة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الإثنين 12 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الظهر، اليوم الإثنين 12 يناير، في تمام الساعة 12.03 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 12 يناير 2026 م:

الفجر 5:20 ص

الشروق 6:52 ص

الظُّهْرِ 12.03 م

العصر 2:55 م

المغرب 5.15 م

العشاء 6:37 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهٰم ارزقنا صحبة الأخيار وخصال الأطهار والتوكل عليك يا عزيز يا جبار، وارزقنا الصحبة من الأتقياء الأنقياء التي تعيننا على طاعتك، والبعد عن الأشرار، وأوردنا طريق الأبرار، واجعل الجنة لنا داراً وسخر لنا أحباباً يدعون لنا، ونسألك في الدنيا خير الصحبة في الأرْض ويَسألون لنا الجنة يوم العرض.

اللهمَّ إني أحسنتُ بكَ الظَّن فاجبُرني ، ربي لا تدع لي أمراً إلا يسرته ولا حلماً إلا حققته ، ربي أنِر بصيرتي، وأرضني بقدري، وأحيني وأمتني مقبولًا مستوراً.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد النبي الأعظم، سيد العرب والعجم، الكاشف بدعائه الغُمَم، صلاةً تيسر بها مطلوبنا في وقت قريب، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

مواقيت الصلاة موعد أذان وصلاة الظهر الهيئة العامة للمساحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث بالفن | بيومي فؤاد يعتذر لـ محمد سلام وتطورات الحالة الصحية لهاني شاكر
زووم

حدث بالفن | بيومي فؤاد يعتذر لـ محمد سلام وتطورات الحالة الصحية لهاني شاكر
7 أشخاص.. ضبط المتهمين بالتعدي على سائق بسبب حادث في الجيزة
حوادث وقضايا

7 أشخاص.. ضبط المتهمين بالتعدي على سائق بسبب حادث في الجيزة
برنسيسة.. 11 صورة جديدة لزوجة محمد عواد والجمهور يعلق
مصراوي ستوري

برنسيسة.. 11 صورة جديدة لزوجة محمد عواد والجمهور يعلق
بعد تتويجها ببطولة كراتشي.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن أمينة عرفي نجمة
مصراوي ستوري

بعد تتويجها ببطولة كراتشي.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن أمينة عرفي نجمة
ترامب: إيران طلبت التفاوض مع واشنطن.. لكن التحرك قد يكون قبل الاجتماع المحتمل
شئون عربية و دولية

ترامب: إيران طلبت التفاوض مع واشنطن.. لكن التحرك قد يكون قبل الاجتماع المحتمل

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان