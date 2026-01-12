إعلان

موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الإثنين 12 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

01:40 ص 12/01/2026

موعد أذان وصلاة الفجر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الإثنين 12 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الإثنين 12 يناير، في تمام الساعة 5:20 ص، وياتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:52 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 12 يناير 2026 م:

الفجر 5:20 ص

الشروق 6:52 ص

الظُّهْرِ 12.03 م

العصر 2:55 م

المغرب 5.15 م

العشاء 6:37 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا.. وترزقنا فيه القبول والرضا والتوفيق والسداد..

اللهٰم يا مُقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك، واملأه بنور الإيمان واليقين، واجعل قلبي سليماً طاهراً مُطمئناً بذكرك راضياً بقضائك مُحبّاً لك مُحبّاً لخلقك.. اللهٰم أنزل عليه سكيَنة من عندك وأبدل خوفه أمناً، وحزنه فرحاً، وضيقه فرجاً، واجعل قلبي عامراً بذكرك متعلقاً بك متوكلاً عليك يارحيم.

اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

أذان الفجر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طقس الاثنين.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية ورياح قوية
أخبار مصر

طقس الاثنين.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية ورياح قوية
"أهل كرم".. الشرع: أشكر الشعب المصري على استقباله للسوريين خلال فترة الحرب
شئون عربية و دولية

"أهل كرم".. الشرع: أشكر الشعب المصري على استقباله للسوريين خلال فترة الحرب
صحيفة سنغالية: مواجهة منتخب مصر إعادة لـ نهائي 2022 الذي فاز فيه ماني على
رياضة عربية وعالمية

صحيفة سنغالية: مواجهة منتخب مصر إعادة لـ نهائي 2022 الذي فاز فيه ماني على
بيومي فؤاد يعتذر باكيًا لمحمد سلام: "لو زعلان مني أنا آسف"
زووم

بيومي فؤاد يعتذر باكيًا لمحمد سلام: "لو زعلان مني أنا آسف"
حادث بطعم الثأر.. كواليس فيديو مثير للجدل في بني سويف
حوادث وقضايا

حادث بطعم الثأر.. كواليس فيديو مثير للجدل في بني سويف

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان