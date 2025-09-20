إعلان

هذه الأمور سبب قلة البركة في المال وكثرة الديون.. أمين الفتوى يوضح

01:16 م السبت 20 سبتمبر 2025

الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى

كتب- محمد قادوس:

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول سبب قلة البركة في المال وكثرة الديون، وهل هي علامة على غضب الله، مؤكداً أن قلة البركة ليست بالضرورة دليلاً على غضب الله تعالى.

وأوضح عبد العظيم، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس":أن لقلة البركة أسباباً متعددة، منها المعاصي والذنوب، مستشهداً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن العبد ليُحرم الرزق بالذنب يصيبه"، داعياً إلى التوبة النصوح والندم على الذنوب والعزم على عدم العودة إليها.

وأشار إلى أن قطع صلة الرحم من أسباب ضيق الرزق، مبيناً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سره أن يُبسط له في رزقه ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه"، كما أكد على أهمية التوكل على الله، مستشهداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً".

وأضاف أمين الفتوى أن على المسلم أن يكثر من الدعاء بأن يبارك الله له في رزقه، مبيناً أن البركة قد تكون في القليل إذا رضي العبد وشكر.

