موعد أذان وصلاة العشاء اليوم الأربعاء 7 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأربعاء 7 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة العشاء، اليوم الأربعاء 7 يناير، في تمام الساعة 6:33 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 7 يناير 2026:

في

الفجر 5:20 ص

الشروق 6:52 ص

الظُّهْرِ 12.01 م

العصر 2:52 م

المغرب 5.11 م

العشاء 6:33 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا ودليلنا إليك في الدنيا وشفيعنا في الآخرة..

اللهم اجعلنا من الذين تحبهم يحبونك، الذين لا تكلهم إلى أنفسهم طرفة عين، الذين إذا دعوك أجبت وإذا سألوك أعطيت وإذا استغفروك غفرت..

اللهم اجعلنا من الذين إذا ماتوا اشتاقت إليهم الأرض وحنّت إليهم القبور وبكت عليهم السماء وذكرتهم الملائكة في عليين