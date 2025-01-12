محمد على يوضح حكم رفع اليدين في الدعاء

كتب-محمد قادوس:

حكم رفع اليدين في الدعاء؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن الأصل مشروعية رفع اليدين في الدعاء إلا في المواضع التي دعا النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها ولم يؤثر عنه رفع اليدين.

وأضاف علي في رده لمصراوي: من المواضع التي ثبت فيها عدم الرفع، الدعاء في السجود، والدعاء بين السجدتين، والدعاء بعد التشهد الأخير، وما أشبه ذلك ويدل لمشروعية الرفع ما في الحديث: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفراً خائبتين. رواه الترمذي.

قال الصنعاني في السبل عند شرحه لهذا الحديث: في الحديث دلالة على استحباب رفع اليدين في الدعاء والأحاديث فيه كثيرة.... انتهى.

وأوضح الداعية أن رفع اليدين عند الدعاء بين الأذان والإقامة فهو مشروع.

وأما رفع اليدين عند دعاء الإمام في الخطبة الثانية فقد نص أهل العلم على عدم مشروعيته للإمام إلا في الاستسقاء.

وأما رفع اليدين بين الخطبتين للإمام فلم يشرع، وللمأمومين فليس به بأساً، لأن الأصل في الدعاء أن من آدابه رفع اليدين.

والخلاصة في ذلك بين الداعية إن الأصل في رفع اليدين الإباحة، إلا في المواضع التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيها يده.

اقرأ ايضًا

وقعت مع خطيبي في محرمات لم تصل للزنى فما كفارة ذلك؟.. نصيحتان من علي جمعة

خلعت زوجي وأقابله في البيت بدون الأولاد.. فهل عليّ ذنب؟.. رد مفاجئ من أمين الفتوى

ما سر أحجار المرمر الثمانية بجوار باب الكعبة المشرفة؟

منها قراءة آيات السكينة.. 5 نصائح لعلاج الاكتئاب ينصح بها رمضان عبدالرازق

هل يجب قضاء الصلوات الفائتة وكيف نقضيها؟.. وأمين الفتوى يقدم نصيحة عملية

بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم صلة الرحم لأهل الزوج