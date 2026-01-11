أصغر 7 غرف فندقية في العالم.. أغرب من الخيال

مغامرة في النيل.. شباب يخوضون رحلة الكياك من أسوان إلى "مرج البحرين"

أحدهم في مصر.. أجمل 5 قصور حول العالم

عند التخطيط لأي رحلة، يشكل اختيار مكان الإقامة تحديا كبيرا، بينما يبحث البعض عن فنادق مناسبة للعائلات، يفضل آخرون الأجنحة الفاخرة أو الغرف الصغيرة المتواضعة.

أما إذا كنت من محبي التجارب غير التقليدية والمميزة، هناك مجموعة من الفنادق الصغيرة حول العالم التي توفر تجربة إقامة فريدة لا تُنسى، وفقا لموقع "timesofindia".

منتجع فايرسايد- وايومنج

يضم منتجع فايرسايد 25 منزلا صغيرا مصممة بثلاثة أنماط مختلفة، تتسع من شخصين إلى ستة أشخاص، لتناسب العائلات والمجموعات الصغيرة.

ويتميز منزل "ويدج" بمساحة 400 قدم مربع، مزود بمدفأة داخلية وموقد نار خارجي، ويقع المنتجع بالقرب من منتجع جاكسون هول للتزلج وعلى بعد 65 ميلا من منتزه يلوستون الوطني، ما يمنح الزوار فرصا واسعة للاستمتاع بالأنشطة الشتوية والمغامرات الطبيعية.

فندق كبسولات- ماليزيا

لعشاق الأجواء المزدحمة وروح المغامرة، يقدم فندق "كابسول باي كونتينر" غرفا صغيرة للإيجار لمدة تتراوح بين 6 و12 ساعة، مصممة خاصة للمسافرين الرحالة الذين يبحثون عن تجربة إقامة فريدة.

سيارة فولكس فاجن بيتل- الأردن

تحولت سيارة فولكس فاجن بيتل إلى فندق صغير يتسع لشخصين فقط في قلب الصحراء الأردنية، يصطحب المالك الزوار في جولة تعريفية بالمنطقة، ويقدم لهم وجبة الإفطار، مع غرفة استراحة قريبة في كهف للاستراحة، ما يجعل تجربة الإقامة فريدة من نوعها.

فندق الكتب- اليابان

"بوك آند بيد" مكانا لعشاق الكتب، حيث يمكن للنزلاء النوم بين رفوف الكتب في مكتبة صغيرة، مستمتعين برائحة الكتب القديمة والأجواء الهادئة والخشب البسيط، لتجربة فريدة لا مثيل لها.

فندق توبو- كولومبيا

وفقا لموقع "outlooktraveller"، يقع فندق توبو، لا تاتاكوا، على بُعد عشر دقائق فقط بالسيارة من صحراء تاتاكوا، ثاني أكبر صحراء في كولومبيا.

يفر هذا الفندق الفريد 37 غرفة مكيفة، صُممت كل منها بعناية لتتسع لشخصين، بُنيت الغرف من أنابيب الصرف الصحي الخرسانية المطلية بألوان زاهية جذابة، كما يمكن للزوار الاسترخاء في مسبح الفندق الرائع، الذي يُشكل واحة منعشة وسط الصحراء.

كبسولة كين- سنغافورة

يقع فندق كبسولة كين في قلب الحي الصيني في سنغافورة، داخل مبنى معماري مميز على الطراز العصري، ويوفر تجربة إقامة فريدة من نوعها، كما يتميز بكبائن صغيرة مكيفة توفر راحة مثالية للضيوف، بالإضافة إلى صالة مشتركة واسعة وخدمة واي فاي مجانية عالية السرعة.

صُممت ببساطة وأناقة، وتعد الصالة المشتركة المكان الأمثل للتواصل الاجتماعي، حيث تُنظم أنشطة متنوعة تساعد الضيوف على التعرف إلى المسافرين الآخرين والانغماس في الثقافة المحلية.

فندق سكاي لودج- بيرو

أول فندق معلق عالميا، ويقع في وادي ساكريد الخلاب في كوسكو، بيرو، تتميز غرف الفندق الشفافة بأنها تتدلى من قمة الجبل، مطلة على مناظر بانورامية مذهلة بزاوية 300 درجة، ما يمنح النزلاء تجربة فريدة لا مثيل لها.

تتسع الثلاث كبسولات في الليلة الواحدة لما يصل إلى 12 شخصا، لتتيح فرصة النوم معلقين في الهواء وسط الطبيعة، ويمكن للمغامرين الوصول إلى الفندق عبر تسلق 400 متر من مسار فيا فيراتا أو خوض رحلة على مسارات الانزلاق بالحبال، لتجربة تجمع بين الإثارة والمناظر الخلابة.