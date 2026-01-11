تختفي الشمس.. 5 أماكن تعيش في الظلام لعدة أشهر

مغامرة في النيل.. شباب يخوضون رحلة الكياك من أسوان إلى "مرج البحرين"

أحدهم في مصر.. أجمل 5 قصور حول العالم

كتب - محمود عبده :

في أماكن محددة من العالم، لا ترتبط الحياة بشروق الشمس وغروبها كما هو معتاد، إذ تمر أسابيع وأشهر كاملة دون أن ترى السماء ضوء النهار.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن اختفاء الشمس لأسابيع أو حتى أشهر يعود إلى ميلان الأرض وموقع هذه المناطق بالنسبة لخطوط العرض، ما يؤدي إلى ظواهر مثل "الليل القطبي" أو حجب الشمس خلف الجبال.

قرية فيجانيلا شمال إيطاليا

في قرية فيجانيلا شمال إيطاليا، يحرم الوادي العميق السكان من أشعة الشمس من منتصف نوفمبر حتى فبراير، ما دفعهم لاستخدام مرايا عملاقة تعكس الضوء إلى قلب القرية كحل هندسي فريد.

غرينلاند

أما غرينلاند، الواقعة بين القطب الشمالي والمحيط الأطلسي، فتشهد شتاء بلا شمس تقريبا، قبل أن تعوض ذلك بصيف لا تغيب فيه الشمس، في ظاهرة "شمس منتصف الليل".

مدينة مورمانسك الروسية

وفي مدينة مورمانسك الروسية، أكبر مدينة داخل الدائرة القطبية الشمالية، يعيش نحو 300 ألف نسمة بلا شروق للشمس قرابة ستة أشهر سنويا، في تجربة قاسية تعرف بالليل القطبي.

ألاسكا

وتواجه مناطق واسعة من ألاسكا ظروفا مشابهة، حيث تتناوب أشهر الظلام مع فترات نهار متواصل، بالتزامن مع درجات حرارة شديدة الانخفاض.

آيسلندا

بينما تعيش آيسلندا تباينا حادا بين الفصول، إذ لا تتجاوز ساعات النهار شتاء أربع ساعات فقط، مقابل صيف طويل يكاد يخلو من الظلام.