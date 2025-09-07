"هندسة معمارية خلابة".. 10 صور لأجمل قصور في العالم

كتبت- شيماء مرسي

تشتهر العديد من البلدان حول العالم بامتلاكها قصور ذات هندسة معمارية خلابة لا مثيل لها.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" أجمل قصور في العالم، وفقا لما كشفه موقع "تايمز أوف إنديا".

قصر ميسور

هذا القصر المعروف أيضا باسم "قصر أمبا فيلاس" مقر إقامة عائلة ووديار، يتميز بصيانة جيدة وهندسة معمارية خلابة ويضم ملعب للجولف وقبة ذات طراز معماري مميز مصنوعة من الرخام.

قصر جيسالمير

بني هذا القصر الملكي السابق في مدينة جيسالمير الهندية عام ١٥٠٠، ويحتوي على حدائق جذابة تجذب الزوار إلى القصر.

ويعرف هذا القصر شعبيا باسم حصن جيسالمير، ويبلغ طول طوله ١٥٠٠ قدم (457) متر وعرضه ٧٥٠ قدم (228) متر.

قصر لوكسمبورج

بني قصر لوكسمبورج كمقر ملكي لماري دي ميديشي، والدة الملك لويس الثالث عشر ملك فرنسا، ويقع في قلب الدائرة السادسة بباريس.

ويضم القصر ثاني أكبر حديقة في المدينة، لذا فهو وجهة شهيرة لمن يبحثون عن ملاذ هادئ بعيدا عن الضوضاء.

ويفتح قصر لوكسمبورج أبوابه للزوار مرة واحدة سنويا خلال يوم التراث في سبتمبر.

قصر لاكشمي فيلاس، فادودارا

قصر لاكشمي فيلاس في فادودارا تبلغ مساحته أربعة أضعاف مساحة قصر باكنغهام الشهير في إنجلترا، وتبلغ مساحته ٥٠٠ فدان، ويضم عددا من المباني، أبرزها قاعة حفلات ومؤتمرات LVP وقصر موتي باوج ومبنى متحف المهراجا فاتح سينج.

قصر جاج ماندير، أودايبور

بُني هذا القصر على جزيرة في بحيرة بيكولا في أودايبور، ويعرف أيضا باسم "قصر حديقة البحيرة".

وينسب بناؤه إلى سلالة سيسوديا راجبوت في ميوار، واستخدمته العائلة المالكة السابقة القصر كملاذ صيفي.

وبني القصر في الأصل كمنتجع صيفي، وكانت العائلة المالكة تستخدمه غالبا لاستضافة الحفلات الباذخة وغيرها من الفعاليات من حين لآخر.

قصر بينا الوطني، البرتغال

بني عام ١٨٤٢ على يد الملك فرديناند الثاني، وهو أقدم قلعة أوروبية من العصر الرومانسي.

وشيد القصر على أنقاض دير تضرر بشدة جراء زلزال لشبونة الكبير عام ١٧٥٥، لذا يعد أحد أكثر المعالم السياحية زيارة في البرتغال.

ويقف هذا القصر على قمة تلة في جبال سينترا فوق مدينة سينترا مباشرة ويتمتع بإطلالات خلابة.