أكثر 10 مدن اكتظاظا بالسكان في العالم.. بينها مدينة عربية

أكثر 10 مدن اكتظاظا بالسكان في العالم.. بينها مدين

تتصدر بعض المدن العالمية قائمة الأكثر اكتظاظا بالسكان، بحسب بيانات منصة World Population Review المختصة بجمع وتحليل الإحصاءات السكانية حول العالم.

تتجاوز كثافة السكان في هذه المدن أضعاف المتوسط العالمي البالغ 14.7 شخصا لكل كيلومتر مربع.

وفيما يلي نستعرض تفاصيل المدن العشر الأعلى كثافة حول العالم، وفقا لموقع "تايمز أوف أنديا"0

1- مانيلا بالفلبين

تعتبر مانيلا عاصمة الفلبين أكثر المدن اكتظاظا بالسكان في العالم، حيث يبلغ عدد السكان 119,600 شخص لكل ميل مربع.

المدينة تمثل قلب الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية للفلبين، وتتميز بأحياء مكتظة تجمع بين السكن والمراكز التجارية والمناطق غير الرسمية، مع شقق عالية، وطرق مزدحمة، ووسائل نقل عام مكتظة يوميا.

2- باتيروس بالفلبين

تأتي باتيروس، أصغر بلدية في منطقة مانيلا الكبرى، في المركز الثاني عالميا من حيث الكثافة، بواقع 94,400 شخص لكل ميل مربع.

وبالرغم من صغر مساحة المدينة، إلا أن عدد السكان يجعل الشوارع والمنازل متقاربة للغاية، ما يعكس مدى الضغط السكاني في هذه البلدة الصغيرة.

3- ماندالويونج بالفلبين

مدينة ماندالويونغ سجلت كثافة 90,460 شخص لكل ميل مربع، وتشتهر بالنمو الاقتصادي السريع.

المدينة تقع في قلب منطقة مانيلا الكبرى، حيث تتداخل مراكز الأعمال والمناطق التجارية والمناطق السكنية، ما دفع السكان إلى التوسع عموديا وزيادة كثافة الأحياء.

4- بغداد بالعراق

تعتبر بغداد أكثر مدينة عربية اكتظاظا على القائمة، بكثافة 85,140 شخص لكل ميل مربع.

عاصمة العراق شهدت تدفقا سكانيا كبيرا على مدار عقود بسبب الهجرة من الريف والنزوح جراء النزاعات، ما أدى إلى أحياء سكنية مكتظة وبنية تحتية قديمة وزيادة الضغط على الخدمات.

5- مومباي بالهند

العاصمة المالية للهند، مومباي، سجلت كثافة 83,660 شخص لكل ميل مربع.

محاطة بالبحر من ثلاثة اتجاهات، أجبرت المدينة على النمو العمودي، مع أحياء فقيرة مكتظة في الأطراف، ما يجعلها نموذجا واضحا للمدن المكتظة عالميا.

6- دكا في بنجلاديش

تبلغ كثافة سكان دكا، عاصمة بنجلاديش، 75,290 شخص لكل ميل مربع.

المدينة تشهد أسرع نمو حضري في العالم نتيجة الفرص الاقتصادية والهجرة من الريف بسبب تغير المناخ، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة.

7- كالووكان في الفلبين

مدينة كالووكان سجلت كثافة 72,490 شخص لكل ميل مربع.

وتمزج المدينة بين المناطق الصناعية والمناطق السكنية المكتظة، مع شوارع وأحياء ضيقة، مما يضع ضغوطا على التخطيط العمراني والتوسع الحضري.

8- بورت أو برنس في هايتي

العاصمة الهاييتية بورت أو برنس سجلت كثافة 70,950 شخص لكل ميل مربع.

المدينة تواجه تحديات كبيرة بسبب الهجرة الداخلية وقلة التنمية في باقي المناطق، وهو ما يضغط على الخدمات الصحية والبيئية.

9- بني براك في فلسطين المحتلة

تأتي مدينة بني براك كثاني أعلى كثافة سكانية في المنطقة العربية والعالم، بواقع 70,810 شخص لكل ميل مربع.

يسكنها عدد كبير من اليهود الأرثوذكس، وتتميز بمعدلات إنجاب مرتفعة، ومنازل متقاربة، ومساحة محدودة للتجارة والصناعة.

10- لوفالوا-بيري في فرنسا

المدينة الأوروبية الوحيدة في القائمة، لوفالوا-بيري، سجلت كثافة 68,460 شخص لكل ميل مربع.

تقع قرب باريس وتشتهر بالتوسع العمراني العالي والمواصلات الفعالة، لكنها تواجه مشاكل في كثافة السكن وقلة المساحات المفتوحة.