"U think it's only pyramids?!".. تريند جديد لدعم السياحة في مصر

اجتاح تريند عالمي جديد لدعم السياحة في مصر، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فيسبوك وإكس، إلى جانب موقع انستجرام، خلال الأيام القليلة الماضية.

وبدأ العديد من الأشخاص من مختلف أنحاء العالم يوثقون لحظاتهم في مصر، مرددين عبارة واحدة باتت تتصدر منصات التواصل الاجتماعي "U think it's only pyramids?!".

التريند الذي يعني باللغة العربية، "أتظن أن الأمر يقتصر على الأهرامات فقط؟!"، الهدف منه تسليط الضوء على المعالم السياحة العديدة والمميزة في مصر، والتي تخطف أنظار الزوار من جميع أنحاء العالم.

وانتشرت العديد من مقاطع الفيديو، عبر تطبيقي "تيك توك" و"إكس"، والتي تسلط الضوء على هذا التريند، مرفقة بموسيقى مميزة ومشاهد تاريخية تخطف القلوب.

واعتمدت الفيديوهات في هذا التريند، على إبراز العديد من المعالم السياحية في مصر، كالأهرامات، والمتاحف الأثرية، إضافة إلى معالم الأقصر وأسوان ومياه البحر الأحمر، وسحر الصحراء، ونهر النيل، وشرم الشيخ.

كما ركز التريند على جمال مناطق أثرية شهيرة مثل منطقة الأزهر وخان الخليلي وشارع المعز والمتحف الكبير ومنطقة قصر النيل.

هذا التريند ليس الأول من نوعه، فقد سبقه تريندات مشابهة مثل "Egypt is calling"، و"Come to Egypt" التي اجتاحت الإنترنت، بعد مشاركة عدد من المشاهير العالميين صورا وفيديوهات لهم، لدعم السياحة في مصر.

