الليلة بـ 400 جنيه.. 20 صورة لـ أرخص 5 أماكن في جمصة

يبحث العديد من المصريين، عن أرخص أماكن الإقامة في جمصة، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

ويقدم "مصراوي"، أرخص 5 أماكن للإقامة في جمصة، وفقا لموقع "بوكينج".

Blue Horizon Homestay -FOR MEN ONLY-

يقع مكان إقامة "Blue Horizon Homestay -FOR MEN ONLY-" في دمياط الجديدة ويوفر واي فاي مجاني، كما يدعو الضيوف للاستمتاع بحديقة، وصالة مشتركة، وتراس.

سعر الليلة 350+52 ضائب ورسوم بإجمالي 402 جنيها.

غرف مشتركة للشباب تأجر بالسرير الواحد

يقع مكان إقامة "غرف مشتركة للشباب تأجر بالسرير الواحد" في Naj‘ al Jabāylah ويتميز بحديقة. تشمل المرافق المتوفرة في مكان الإقامة هذا مطبخاً مشتركاً وصالة مشتركة، بالإضافة إلى واي فاي مجاني في جميع أنحاء مكان الإقامة.

تحتوي كل غرفة في "غرف مشتركة للشباب تأجر بالسرير الواحد" على شرفة. تحتوي كل غرفة في "غرف مشتركة للشباب تأجر بالسرير الواحد" على مكتب وتلفزيون بشاشة مسطحة.

سعر الليلة 484+48 ضائب ورسوم بإجمالي 532 جنيها.

مكان إقامة دمياط

يوفر مكان إقامة "دمياط" شرفة، ويقع في Fāriskūr. يقع مكان الإقامة هذا مقابل الشاطئ، ويوفر تراس وبار.

تتوفر (1) غرفة نوم في الشقة، ومطبخ مجهز بالكامل، و (1) حمّام. يتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة.

سعر الليلة 628+63 ضائب ورسوم بإجمالي 691 جنيها.

فندق ألماسه جمصة

يقع مكان إقامة "فندق ألماسه جمصه" في Jamaşah وهو مصنف ب3 نجوم، ويتميز بحديقة وتراس ومطعم. يمكن للضيوف الاستفادة مما يلي في مكان الإقامة: خدمة الغرف ومكتب استقبال يعمل على مدار الساعة.

تحتوي كل غرفة في "فندق ألماسه جمصه" على شرفة. تحتوي جميع الغرف في "فندق ألماسه جمصه" على جهاز تكييف وتلفزيون بشاشة مسطحة.

يتوفر إفطار يقدم للضيوف خيارات طعام من قائمة مأكولات في مكان إقامة "فندق ألماسه جمصه".

سعر الليلة 959+96 ضائب ورسوم بإجمالي 1055 جنيها.

Pink Horizon Homestay - for Families ONLY

يوفر مكان إقامة "Pink Horizon Homestay - for Families ONLY" شرفة، ويقع في دمياط الجديدة. يوفر مكان الإقامة حديقة وتراس وإطلالات على المدينة، كما يمكن للضيوف الاستمتاع في جميع أنحاء مكان الإقامة بخدمة الواي فاي المجاني.

تتوفر (3) غرفة نوم في هذه الشقة، وغرفة معيشة، ومطبخ مجهز بالكامل فيه ثلاجة وغلاية، و (2) حمّام مع دش ولوازم استحمام مجاناً، وجهاز تكييف.

سعر الليلة 920+235 ضائب ورسوم بإجمالي 1155 جنيها.