10 صور لـ أغلى مصيف في الساحل الشمالي.. الليلة تخطت المليون جنيه

كتب - سيد متولي

الساحل الشمالي وجهة الصيف المفضلة للكثيرين، بحثا عن ملاذ بعيد عن حرارة الشمس الحارقة، فيتحولون إلى شواطئ البحار للاستمتاع بالمياه والهواء النقي.

ورغم أن الساحل الشمالي، من أفضل الأماكن لقضاء وقت مميز، إلا أن أسعار المصايف هناك تثير الجدل كل صيف، خاصة في المناطق الراقية، المعروفة بالساحل الشرير، والتي تمتد بداية من الكيلو 110 من ناحية مطروح، وتشمل مارينا 7 وهاسيندا وايت وباي وريد وجرين وبلو ومراسي وأمواج وسيشل، فما هو سعر أغلى مصيف في هذه المنطقة السياحية الرائعة؟.

أغلى مصيف في الساحل الشمالي 2025

يعد "تاون هاوس مراسي"، " Townhouse In Marassi"، أغلى مصيف في الساحل الشمالي 2025، بحسب موقع الحجز الشهير "بوكينج".

مكان Townhouse In Marassi

يقع في حي سيدي عبد الرحمن في العلمين.

مميزات تاون هاوس مراسي

مساحة الفيلا 290 متر مربع، وبها مسبح خاص ومطبخ وإطلالة على الحديقة.

يقع مكان الإقامة على بعد أمتار قليلة من شاطئ صافي، ويوفر تراسا ومواقف خاصة للسيارات مجاناً.

تتوفر (3) غرفة نوم للضيوف في هذه الفيلا، بالإضافة إلى تلفزيون بشاشة مسطحة، وجهاز تكييف، وغرفة معيشة.

يبعد مسافة 34 كم عن بورتو مارينا، ويقع مطار العلمين الدولي على بعد 38 كم من مكان الإقامة.

الفيلا بها:

مطبخ خاص

مسبح خاص

شرفة

إطلالة على الحديقة

تكييف

تليفزيون بشاشة مسطحة

تراس

واي فاي مجانا

مطبخ

غسالة ملابس

تدفئة.

تكلفة أغلى مصيف في الساحل الشمالي 2025

تكلفة قضاء يوم واحد في "تاون هاوس مراسي"، "Townhouse In Marassi"، على سبيل المثال من "الإثنين 11 أغسطس إلى الثلاثاء 12 أغسطس"، تصل إلى نحو 1,048,518 ، مليون و48 ألف و518 جنيها مصريا، شامل الضرائب والرسوم، إذا كان عدد الضيوف ثلاثة أفراد.





