اكتشف سحر مصر.. أبرز 5 وجهات سياحية تأسر القلوب

الليلة تخطت 54 ألف جنيه.. 20 صورة لـ أغلى 3 أماكن في فايد

لم تسمع عنها من قبل.. أغرب 5 هياكل خشبية حول العالم (صور)

كيف تقضي يومك في بورسعيد؟.. استكشف أروع المعالم وأشهى المأكولات

مصر، بلد الحضارة العريقة والتاريخ العميق، تزخر بوجهات سياحية تأخذ الزائر في رحلة ساحرة بين عصور الفراعنة وروائع الطبيعة الخلابة.

سواء كنت من عشاق التاريخ أو محبي البحر والطبيعة، تقدم مصر تنوعا فريدا من المعالم التي تستحق الزيارة.

وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة السياحة والآثار، إليك أبرز خمسة أماكن سياحية تستقطب الزوار من كل أنحاء العالم:

1- الأهرامات وأبو الهول في الجيزة

تعد الأهرامات الثلاثة وأبو الهول الأيقوني في الجيزة من أهم المعالم الأثرية في العالم، وشاهدا حيا على عظمة الحضارة الفرعونية.

وتمثل هذه الأهرامات قبورا ملكية بناها الفراعنة قبل آلاف السنين، وتظل مصدر إلهام للباحثين والزوار على حد سواء.

2- مدينة الأقصر

تعرف الأقصر بأنها "أكبر متحف مفتوح في العالم"، حيث تضم معابد الكرنك، ومدينة الملوك، ووادي الملوك الذي يحتوي على مقابر ملوك الفراعنة، بما في ذلك قبر توت عنخ آمون.

3- شرم الشيخ

تقع على ساحل البحر الأحمر، وتشتهر شرم الشيخ بشواطئها البيضاء ومياهها الصافية الغنية بالشعاب المرجانية، مما يجعلها وجهة مفضلة لمحبي الغوص والرياضات المائية.

4- الإسكندرية

تتميز "عروس البحر الأبيض المتوسط" بتاريخها المتنوع وتراثها الثقافي الغني، مع معالم مثل قلعة قايتباي، ومكتبة الإسكندرية الحديثة، والكورنيش الساحر.

5- واحة سيوة

تقع في الصحراء الغربية، وتعد واحة سيوة من أجمل المناطق الطبيعية في مصر، حيث توفر هدوءا وجمالا فريدين بعيدا عن صخب المدن.

وتشتهر بأشجار النخيل، والينابيع المعدنية، والآثار القديمة التي تعكس ثقافة الأمازيغ.

اقرأ أيضا:

لن تتوقع.. تأثير تناول طبق الفول بالبيض صباحاً على صحة جسمك

ماذا يحدث لصحة الكبد عند شرب 3 أكواب من القهوة يوميًا؟

هذا ما يحدث لقلبك والسكر في الدم عند تناول الشاي والقهوة

بعد إصابة الفنانة إنجي عبدالله بورم في جذع المخ.. احذر هذه الأعراض



احذر هذه العلامة في الشتاء.. مؤشرا على ارتفاع الكوليسترول