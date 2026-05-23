إعلان

تعرف على ألوان وأنواع البطيخ حول العالم

كتب : نرمين ضيف الله

09:00 م 23/05/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    البطيخ الأصفر
  • عرض 4 صورة
    البطيخ البرتقالي
  • عرض 4 صورة
    البطيخ الوردي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يرتبط البطيخ في أذهان كثيرين بلونه الأحمر التقليدي، إلا أن هذه الفاكهة الصيفية الشهيرة تمتلك تنوعا لافتا في ألوان اللب الداخلي، التي تتراوح بين الأحمر والأصفر والبرتقالي وحتى الأبيض، نتيجة اختلاف الصبغات النباتية والتركيبة الجينية بين الأنواع المزروعة حول العالم.

أنواع البطيخ حول العالم

وبحسب New World Encyclopedia، يعد البطيخ الأحمر الأكثر انتشارا عالميا، ويتميز باحتوائه على صبغة الليكوبين المسؤولة عن اللون الأحمر والطعم الحلو المعروف.

البطيخ الوردي الفاتح

يميل هذا النوع إلى لون أقل كثافة من الأحمر، ويعد مرحلة وسط بين الأحمر والألوان الفاتحة الأخرى. ويتميز بمذاق حلو لكنه أخف قليلا في التركيز السكري مقارنة بالأنواع الداكنة.

البطيخ الأصفر

يعد من أكثر الأنواع إثارة للدهشة، إذ يأتي بلون داخلي أصفر ذهبي نتيجة غياب صبغة الليكوبين، وغالبا ما يوصف طعمه بأنه أقرب إلى العسل وأكثر حلاوة من البطيخ الأحمر.

البطيخ البرتقالي

يتميز هذا النوع بلون برتقالي ناتج عن وجود البيتا كاروتين، وهي نفس المادة الموجودة في الجزر، ويعتبر أقل شيوعا من الأحمر والأصفر، لكنه يتمتع بطعم حلو ومميز.

البطيخ الأبيض

يعد من الأنواع النادرة، ويكون لونه الداخلي أبيض أو شاحب جدا، وفي بعض الحالات يكون هذا اللون طبيعيا في أصناف محددة، بينما قد يشير أحيانا إلى عدم اكتمال نضج الثمرة.

اقرأ أيضا:

4 أخطاء شائعة عند تناول البطيخ.. تضر القلب والكلى وترفع الكوليسترول

بعد ظهوره في الأسواق.. كيف يؤثر البطيخ على القلب والعضلات؟

لا تتناوله مع السمك.. احذر البطيخ يهدد صحتك في هذه الحالات

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

البطيخ الترطيب الطقس الحار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف يحول مقياس ريختر الزلازل إلى أرقام تكشف قوتها الحقيقية؟
علاقات

كيف يحول مقياس ريختر الزلازل إلى أرقام تكشف قوتها الحقيقية؟
DFSK E5.. أسعار ومواصفات أرخص سيارة REEV جديدة في السوق المصري
أخبار السيارات

DFSK E5.. أسعار ومواصفات أرخص سيارة REEV جديدة في السوق المصري
البيت الأبيض يضع شرطا لمشاركة منتخب الكونغو في المونديال
رياضة عربية وعالمية

البيت الأبيض يضع شرطا لمشاركة منتخب الكونغو في المونديال
بدء فعاليات حفل ختام مهرجان كان السينمائي 2026 (صور)
أجنبي

بدء فعاليات حفل ختام مهرجان كان السينمائي 2026 (صور)
متحدث الشباب والرياضة يكشف مستجدات واقعة غرق طفل بحمام سباحة بالمنوفية
رياضة محلية

متحدث الشباب والرياضة يكشف مستجدات واقعة غرق طفل بحمام سباحة بالمنوفية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي يؤكد أهمية "قضية المياه" ويدعو لاحترام القانون الدولي
ترامب عن احتمالات التوصل لاتفاق أو استئناف حرب إيران: متساوية بنسبة 50/50