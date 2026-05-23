يرتبط البطيخ في أذهان كثيرين بلونه الأحمر التقليدي، إلا أن هذه الفاكهة الصيفية الشهيرة تمتلك تنوعا لافتا في ألوان اللب الداخلي، التي تتراوح بين الأحمر والأصفر والبرتقالي وحتى الأبيض، نتيجة اختلاف الصبغات النباتية والتركيبة الجينية بين الأنواع المزروعة حول العالم.

أنواع البطيخ حول العالم

وبحسب New World Encyclopedia، يعد البطيخ الأحمر الأكثر انتشارا عالميا، ويتميز باحتوائه على صبغة الليكوبين المسؤولة عن اللون الأحمر والطعم الحلو المعروف.

البطيخ الوردي الفاتح

يميل هذا النوع إلى لون أقل كثافة من الأحمر، ويعد مرحلة وسط بين الأحمر والألوان الفاتحة الأخرى. ويتميز بمذاق حلو لكنه أخف قليلا في التركيز السكري مقارنة بالأنواع الداكنة.

البطيخ الأصفر

يعد من أكثر الأنواع إثارة للدهشة، إذ يأتي بلون داخلي أصفر ذهبي نتيجة غياب صبغة الليكوبين، وغالبا ما يوصف طعمه بأنه أقرب إلى العسل وأكثر حلاوة من البطيخ الأحمر.

البطيخ البرتقالي

يتميز هذا النوع بلون برتقالي ناتج عن وجود البيتا كاروتين، وهي نفس المادة الموجودة في الجزر، ويعتبر أقل شيوعا من الأحمر والأصفر، لكنه يتمتع بطعم حلو ومميز.

البطيخ الأبيض

يعد من الأنواع النادرة، ويكون لونه الداخلي أبيض أو شاحب جدا، وفي بعض الحالات يكون هذا اللون طبيعيا في أصناف محددة، بينما قد يشير أحيانا إلى عدم اكتمال نضج الثمرة.

