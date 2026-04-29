البطيخ من أبرز فواكه فصل الصيف انتشارا، إذ لا يقتصر تميزه على مذاقه المنعش فحسب، بل يشمل مجموعة من الفوائد الصحية المتنوعة، ومع ذلك، هناك بعض التحذيرات المرتبطة بالإفراط في تناوله أو استهلاكه لدى بعض الحالات الصحية الخاصة.

ما فوائد البطيخ لصحة الجسم؟

ما سر قدرة البطيخ على ترطيب الجسم؟

وفقا لموقع "health"، يحتوي البطيخ على نحو 95% من الماء، ما يجعله خيارا مثاليا لتعويض السوائل، خاصة في الأجواء الحارة، وهذا بدوره يسهم في ترطيب الجسم، وتليين المفاصل، وتنظيم درجة الحرارة، إضافة إلى دعم عملية التخلص من السموم والوقاية من الإجهاد الناتج عن الجفاف.

كيف يسهم البطيخ في الوقاية من الأمراض؟

البطيخ مصدرا غنيا بمضاد الأكسدة "الليكوبين"، الذي يؤدي دورا مهما في مكافحة الجذور الحرة الضارة بالخلايا، كما أن هذا المركب يعمل على تقليل مخاطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب، والسكري من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان، إضافة إلى أمراض التنكس العصبي.

ويُفضل اختيار البطيخ الأحمر لاحتوائه على نسبة أعلى من هذه المركبات المفيدة.

كيف يساعد البطيخ على خفض ضغط الدم؟

يحتوي على حمض أميني يُعرف بـ"إل-سيترولين"، والذي يسهم في تحسين مرونة الأوعية الدموية وتعزيز تدفق الدم، هذا يساعد على خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية، كما يمكن أن يدعم الأداء الرياضي من خلال تحسين وصول الأكسجين إلى العضلات.

ما تأثير البطيخ على صحة البشرة؟

بفضل احتوائه على فيتاميني A وC، يؤدي استهلاكه إلى تعزيز صحة البشرة والحفاظ على نضارتها، كما أن مادة الليكوبين تساعد على تقليل الأضرار الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس.

هل يساعد البطيخ على إنقاص الوزن؟

يساهم البطيخ في تعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول مقارنة ببعض الوجبات الخفيفة المصنعة، ما يجعله خيارا مناسبا لمن يسعون إلى فقدان وزنهم، كما يرتبط تناوله بتحسين مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

ما أضرار البطيخ للمعدة؟

رغم فوائده، يسبب البطيخ اضطرابات هضمية لدى بعض الأشخاص، لاحتوائه على الفركتوز،ة وتظهر أعراض مثل الانتفاخ، والإسهال، أو آلام المعدة، خاصة لدى المصابين بمتلازمة القولون العصبي أو عدم تحمل الفركتوز، كما أن الإفراط في تناول بذوره يؤدي إلى مشكلات هضمية، ويصل الأمر في حالات نادرة إلى انسداد معوي.

كيف يؤثر تناول البطيخ على مرضى القولون العصبي؟

وفقا لموقع "everydayhealth، يحتوي البطيخ على مركبات تُعرف بـFODMAPs، وهي كربوهيدرات لا تُهضم بسهولة لدى بعض الأشخاص، وعند وصولها إلى القولون، تتخمر بفعل البكتيريا، ما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الغازات والانتفاخ وآلام البطن، وهو ما يجعل تناوله غير مناسب لبعض مرضى القولون العصبي.

ما مخاطر تناول البطيخ مع السمك؟

يحذر من تناول البطيخ مع المأكولات البحرية، إذ يؤدي هذا الجمع إلى اضطرابات هضمية مثل الانتفاخ وعسر الهضم، ويرجع ذلك إلى اختلاف طبيعة هضم هذه الأطعمة، حيث تستغرق المأكولات البحرية وقتا أطول في الهضم مقارنة بالفواكه، ما يسبب شعورا بعدم الراحة.

