مع بداية طرح البطيخ في الأسواق وارتفاع درجات الحرارة، يعود هذا النوع من الفاكهة ليحتل مكانة مميزة على الموائد، ليس فقط لطعمه المنعش، بل لما يحمله من فوائد صحية متعددة تجعله خيارا مثاليا خلال فصل الصيف.

وبحسب موقع هيلث المعني بالصحة، فالبطيخ يتميز بنسبة عالية جدا من الماء تصل إلى نحو 95%، ما يجعله من أفضل الأطعمة التي تساعد على تعويض السوائل المفقودة.

فوائد البطيخ



وهذا المحتوى المائي لا يقتصر دوره على تقليل الشعور بالعطش، بل يساهم في دعم وظائف الجسم الحيوية مثل تنظيم درجة الحرارة، وتحسين عملية التخلص من السموم، وتقليل الإرهاق الناتج عن الجفاف، كما يساعد في الحفاظ على مرونة المفاصل ودعم الأداء العام للجسم.

هل البطيخ يقلل أمراض القلب؟



ولا تتوقف فوائد البطيخ عند الترطيب، إذ يحتوي على مجموعة من مضادات الأكسدة، أبرزها الليكوبين، الذي يلعب دورا مهما في مكافحة الإجهاد التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة، هذا التأثير يرتبط بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان، بالإضافة إلى دعم صحة الدماغ مع التقدم في العمر.

كيف يؤثر البطيخ على العضلات؟



من ناحية أخرى، يحتوي البطيخ على الحمض الأميني "سيترولين"، خاصة في الجزء الأبيض القريب من القشرة، وهو عنصر يساعد على تحسين تدفق الدم وتعزيز مرونة الأوعية الدموية، ما قد يساهم في خفض ضغط الدم وتحسين كفاءة الدورة الدموية، إضافة إلى دوره في تقليل الإجهاد العضلي وتحسين الأداء البدني.

هل البطيخ ينقص الوزن؟



أما بالنسبة للوزن، فالبطيخ خيار مناسب كوجبة خفيفة صحية، إذ يمنح إحساسا بالشبع مع سعرات حرارية منخفضة، ما يساعد في تقليل تناول الأطعمة المصنعة والسكريات المضافة، وقد يساهم في تحسين مؤشرات مثل دهون الدم ومحيط الخصر عند إدخاله ضمن نظام غذائي متوازن.

تحذير من البطيخ



ورغم فوائده العديدة، ينصح بتناوله باعتدال في بعض الحالات، فمرضى السكري يجب أن ينتبهوا لكمية السكريات الطبيعية فيه، ويفضل تناوله مع مصادر بروتين أو دهون لتقليل تأثيره على سكر الدم، كما قد يسبب لدى بعض الأشخاص، خاصة المصابين بالقولون العصبي، أعراضا مثل الانتفاخ أو الغازات.

