فيلم الرسوم المتحركة "الأميرة النائمة" من إنتاج شركة والت ديزني، عُرض لأول مرة في 29 يناير 1959، ويُعتبر من أبرز أعمال الرسوم المتحركة الكلاسيكية.

ما هي القصة الرئيسية لفيلم "الأميرة النائمة"؟

وفقا لموقعي "screenrant"، و"d23"، تدور القصة حول أميرة شديدة الجمال تُدعى "أورورا" تتعرض لـ لعنة من الساحرة الشريرة "ماليفيسنت"، تقضي بأن تلقى حتفها في يوم عيد ميلادها السادس عشر، غير أن الجنية الطيبة "ميريويذر" تتدخل لتخفيف اللعنة، تحول المصير من الموت إلى نوم عميق لا يمكن إيقاظ أورورا منه إلا من خلال الحب الحقيقي.

كيف تم تصوير شخصية أورورا وما مدى تطورها؟

على الرغم من كونها البطلة الرئيسية لـ كرتون "الجميلة النائمة"، فإن شخصية أورورا لم تحصل على تطور حقيقي خلال الفيلم.

في البداية تظهر كرضيعة، ثم تظهر لفترة قصيرة كمراهقة في مشهد الغابة عندما تلتقي بالأمير فيليب، ومع ذلك، لا تقوم أورورا بدور فعال في تطور الأحداث، بل تظل شخصية تدعم تحرك الآخرين لإنقاذها من ماليفيسنت.

حب من النظرة الأولى

بعد لقاء الأمير فيليب بأورورا في الغابة، يقع في حبها من النظرة الأولى بعد أن ينجذب إلى صوتها، يغنيان ويرقصان لفترة قصيرة قبل أن تهرب دون أن تخبره باسمها.

لاحقا، تكتشف الجنيات الطيبات أن أورورا وقعت في الحب، ويخبرنها أنها مخطوبة منذ ولادتها، ويكشفن لها عن هويتها الحقيقية.

خطبة أورورا المبكرة

تطرح القصة فكرة خطبة أورورا منذ الطفولة، وهي فكرة كانت شائعة في سياق القرن الرابع عشر، لكنها غير مقبولة اليوم.

تتلقى أورورا خبر خطبتها بصدمة ودموع، بينما ينتقد والد الأمير فيليب ابنه لعدم التزامه بالزواج التقليدي.

أبطال القصة الحقيقيون.. الجنيات الطيبات

على الرغم من أن أورورا هي البطلة، فإن الجنيات الطيبات فلورا وفونا وميريويذر هن الأكثر تأثيرا في الأحداث.

فهن من يتخذن القرارات الأساسية وينفذن خطة إنقاذ الأميرة.

كيف تم إنتاج فيلم "الجميلة النائمة" عبر السنوات؟

استغرق إنتاج الفيلم ما يقارب عشر سنوات داخل استوديوهات ديزني:

بدأ تطوير القصة عام 1951.

تسجيل الأصوات في 1952.

إنتاج الرسوم المتحركة بين 1953 و1958.

تسجيل الموسيقى التصويرية المجسمة عام 1957.

الإصدار النهائي عام 1959.

التصميم الفني والأسلوب البصري في فيلم "الأميرة النائمة"

استُلهمت ملامح الأميرة أورورا النحيلة والطويلة من مظهر الممثلة البريطانية أودري هيبورن، بينما تولى الرسام الأمريكي إيفيند إيرل مسؤولية تصميم الألوان والخلفيات والمظهر البصري العام للفيلم.

وقد قام برسم عدد كبير من الخلفيات بنفسه، حيث اتسم أسلوبه بالجرأة والتجديد، رغم أن بعض زملائه لم يتقبلوا هذا التوجه في البداية.

استغرق إنجاز الخلفيات وقتا يتراوح بين 7 إلى 10 أيام لكل مشهد، وهو وقت أطول بكثير مقارنة بالإنتاج التقليدي الذي كان لا يتجاوز يوما واحدا.

ويعد هذا الفيلم آخر أعمال ديزني التي اعتمدت على تقنية الرسم بالحبر التقليدي، كما حرص والت ديزني على تقديم عمل متفرد بصريا، اختار إيفيند إيرل كمصمم إنتاج، ليبتكر أسلوبا فنيا جديدا.

مزج إيرل في تصميماته بين الطراز القوطي الفرنسي والإيطالي وعصر ما قبل النهضة، ما منح فيلم "الجميلة النائمة" طابعا بصريا أنيقا ومميزا.

من هي مؤدية صوت الأميرة أورورا؟

على الرغم من أن ظهور الأميرة أورورا لا يتجاوز 18 دقيقة في الفيلم، فإن حضورها لا يُنسى، ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى الأداء الصوتي المميز لماري كوستا، قد كان والت ديزني يبحث لمدة ثلاث سنوات عن الصوت المثالي الذي يعكس رقة الشخصية، إلى أن قادتها الصدفة إلى الغناء في إحدى الحفلات بأداء ارتجالي لفت الانتباه.

وبناءً على ذلك، خاضت ماري تجربة أداء لدور الأميرة أورورا، ليختارها والت ديزني بنفسه رغم أنها لم تلتق به شخصيا إلا بعد مرور عامين.

بعد أدائها للدور، واصلت ماري كوستا مسيرتها الفنية كمغنية أوبرا ناجحة، حيث غنت على خشبة دار أوبرا متروبوليتان في نيويورك وفي العديد من دور الأوبرا العالمية.

وقد عبرت لاحقا عن فخرها بهذا العمل قائلة إن فيلم "الجميلة النائمة" من أهم إنجازاتها، مؤكدة سعادتها الكبيرة بكونها جزءا من هذا العمل الكلاسيكي المميز.

كيف تم تصميم شخصية الساحرة الشريرة ماليفيسنت؟

استوحي مارك ديفيس تصميم شخصية ماليفيسنت من لوحة في كتاب فني تشيكوسلوفاكي، حيث أجرى تجارب فنية اعتمد فيها على أشكال تشبه اللهب وأنماط مثلثية ملونة، كما صمم غطاء رأسها ليحاكي قرون الماعز، بينما استوحى القماش المحيط بوجهها من أجنحة الخفافيش

وجعل تصميم ملابسها تبدو أكثر رعبا، في إشارة إلى التنين الذي ستتحول إليه لاحقًا في أحداث الفيلم.

ما دور الجنيات الثلاث الطيبات في نجاح الفيلم؟

أدرك والت ديزني أن نجاح القصة يعتمد بشكل كبير على شخصيات فلورا وفونا وميريويذر ودورهن في حماية أورورا من لعنة ماليفيسنت، لذلك تم إسناد مهمة إحياء الشخصيات إلى اثنين من أبرز رسامي الرسوم المتحركة، فرانك توماس وأولي جونستون، اللذين عملا على تقديم الجنيات الثلاث بصورة تبدو وكأنها حقيقية وبشخصية طيبة وواضحة.

قام توماس وجونستون بدراسة سلوكيات السيدات المسنات في مواقف الحياة اليومية، مثل حفلات الزفاف والتسوق في المتاجر، لاستخلاص حركات طبيعية تعكس شخصيات الجنيات، كما ساعد مصمم الأزياء دون دجرادي في تطوير تفاصيل الحركة، من خلال ملاحظته أن كثيرا من السيدات المسنات يرتدين قبعاتهن بشكل منخفض على الرأس ويتحركن بخطى سريعة أينما ذهبن.

وجاءت النتيجة ثلاث شخصيات مميزة، استطاعت أن تخطف قلوب المشاهدين وتبقى محبوبة عبر الأجيال

تسجيل الموسيقى التصويرية للفيلم

تولى جورج برونز قيادة أوركسترا برلين السيمفونية لتسجيل الموسيقى التصويرية الساحرة في ألمانيا، وذلك خلال الفترة من 8 سبتمبر إلى 25 نوفمبر 1958، مستفيدا من أحدث تقنيات التسجيل الصوتي الاستريو ذات الست قنوات.

وقد حظيت الموسيقى بإشادة واسعة، حيث رُشحت لجائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية، تقديرا لجودتها وتميزها الفني.

ما تأثير فيلم "الأميرة النائمة" على ديزني لاند والتسويق؟

سُميت قلعة ديزني لاند تيمنا بالفيلم، رغم أنها افتُتحت قبل عرض الفيلم بأربع سنوات، وقد صمم فريق ديزني القلعة داخل المنتزه لتشبه القلعة التي ظهرت في الفيلم بهدف الترويج له.

ما هي ميزانية الفيلم وهل حقق النجاح التجاري المتوقع؟

كان الفيلم في وقت عرضه أغلى إنتاج رسوم متحركة لديزني، وبلغت تكلفته 6 ملايين دولار.

ورغم نجاحه الفني، لم يحقق إيرادات كافية لتغطية التكلفة بالكامل عند عرضه الأول.

الجوائز والترشيحات التي حصل عليها الفيلم

تم ترشيح Sleeping Beauty لعدة جوائز، منها:

جائزة أفضل موسيقى تصويرية في جوائز الأوسكار.

جائزة أفضل ألبوم موسيقى تصويرية في حفل جرامي.

جائزة أفضل عمل موسيقي ترفيهي يضم الشباب في حفل أكاديمية الفنان الشاب.