كتبت- أسماء مرسي:

رغم أن البطيخ من الفواكه المحببة في فصل الصيف، إلا أن تناوله بطريقة خاطئة أو بكميات مفرطة يسبب بعض الأضرار الصحية، خاصة على القلب والكلى ومستويات الكوليسترول.

هل يصبح البطيخ خطرا على مرضى القلب والكلى؟



في هذا السياق، أشار الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية إلى أن البطيخ آمن عند تناوله باعتدال، لكن بعض الحالات الصحية تتطلب الحذر الشديد، خاصة مرضى القلب، والكلى، والسكري، نظرا لتأثير مكوناته على توازن الجسم.

لماذا الإفراط في البطيخ يرفع سكر الدم؟



تابع لـ"مصراوي" إلى أن البطيخ غني بنسبة عالية من السكريات الطبيعية، ورغم أنها مفيدة، إلا أن الإفراط في تناوله يؤدي إلى ارتفاع سريع في سكر الدم، خاصة لدى مرضى السكري، وهو ما ينعكس بشكل غير مباشر على صحة القلب على المدى الطويل.

هل يؤثر البطيخ على مرضى الكلى؟



يحتوي أيضا على نسبة من البوتاسيوم، وهو عنصر يحتاج مرضى الفشل الكلوي إلى التعامل معه بحذر ومتابعة دقيقة، لأن ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الجسم يؤدي إلى اضطرابات خطيرة في ضربات القلب، إذا لم تتم السيطرة عليه بشكل مناسب.

كيف تؤثر طريقة تناوله على زيادة مخاطره؟



بعض العادات الغذائية الشائعة ؤدي إلى تفاقم تأثيره السلبي، مثل تناوله بكميات كبيرة مع الأطعمة المملحة، وهي عادة شائعة تسبب احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم، كذلك، تناوله مع أطعمة غنية بالدهون يمكن أن يزيد العبء على القلب، ويسهم بشكل غير مباشر في رفع مستويات الكوليسترول.

لماذا يصبح البطيخ المقطع أكثر خطورة صحيا؟



البطيخ المقطع والمُعرض للهواء لفترات طويلة أكثر عرضة للتلوث بالبكتيريا الضارة، ما يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، وهو خطر صحي شائع لا يرتبط بالفاكهة نفسها بقدر ما يرتبط بطريقة التخزين.

هل مؤشر البطيخ الجلايسيمي مرتفع؟



يتميز البطيخ بمؤشر جلايسيمي مرتفع نسبيا، ما يعني أن الإفراط في تناوله يسبب ارتفاعا سريعا في سكر الدم، وهو ما يرتبط على المدى البعيد بزيادة مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

