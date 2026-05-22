يعتبر عالم الحيوان مليئا بسلوكيات قاسية تفرضها غريزة البقاء، ومن بينها أكل بعض الحيوانات أفرادا من نوعها، وهو أمر يحدث أحيانا بسبب الجوع أو التنافس أو لضمان استمرار الحياة.

لماذا تلجأ بعض الحيوانات إلى أكل صغارها؟

رغم قسوة الفكرة، فإن أكل لحوم الجنس الواحد ليس سلوكا شاذا تماما في عالم الحيوان، بل يكون في بعض الأحيان وسيلة للبقاء أو نتيجة لضغوط بيئية وغذائية.

من القطب الشمالي إلى أعماق البحار، تكشف هذه الظاهرة عن جانب معقد من قوانين الطبيعة، ووفقا لما ذكره موقع "A.Z animals".

كيف يدفع تغير المناخ الدببة القطبية إلى سلوك صادم؟

الدببة القطبية أصبحت أكثر ميلا لافتراس أفراد من نوعها، خاصة مع تقلص الجليد البحري وصعوبة الوصول إلى الفرائس الأساسية مثل حيوانات البحر، ووثق مصورون مشاهد لدببة بالغة تهاجم صغارا وتلتهمها، وهو سلوك يعتقد أنه يزداد مع اشتداد الضغوط البيئية، خاصة في فصلي الربيع والصيف.

وفي حالات نادرة، يحدث ذلك حتى في الأسر، كما سجلت واقعة لأنثى في حديقة حيوان نورمبرغ أكلت أشبالها نتيجة الجوع والظروف المحيطة.

لماذا يبدأ قرش النمر الرملي الافتراس قبل الولادة؟

قرش النمر الرملي يعتبر من أكثر الكائنات غرابة في هذا السلوك، إذ يبدأ التنافس بين الأجنة داخل رحم الأم وعادة ما تحمل الأنثى عدة أجنة، لكنها في النهاية تلد اثنين فقط، بعد أن يقوم الأقوى بافتراس إخوته داخل الرحم.

هذا السلوك يضمن بقاء الأقوى، كما يمنح الأجنة الناجية تغذية إضافية تجعلها أكثر قدرة على البقاء بعد الولادة.

هل تأكل الدجاج بيضها عن قصد؟

غالبا لا يحدث ذلك بدافع متعمد، بل نتيجة ظروف بيئية أو غذائية، ففي الحظائر المزدحمة تنكسر البيض، فتأكلها الدجاج دون تمييز.

كما يلعب نقص الكالسيوم دورا مهما، حيث يؤدي إلى ضعف قشرة البيض، ما يزيد من احتمالية كسرها وأكلها.

ومع الوقت، تكتسب الدجاجة هذه العادة، مما يدفع المربين لاستخدام وسائل بسيطة للحد منها.

لماذا تقتل إناث كلاب البراري صغار أقاربها؟

في بعض أنواع كلاب البراري، لوحظ أن الإناث تقتل صغارا من نفس العائلة، خاصة أثناء غياب الأم بحثا عن الطعام.

يرتبط هذا السلوك بعدة أسباب، منها تقليل المنافسة على الموارد، أو ضمان فرص أفضل لصغارها في البقاء، كما يعتقد أنه تصرف استباقي لمنع سلوك مماثل ضد نسلها.

ما الذي يدفع الشمبانزي لقتل وأكل الصغار؟

رغم قربها الجيني من الإنسان، تظهر الشمبانزي سلوكا عنيفا في بعض الأحيان، خاصة خلال النزاعات بين المجموعات، حيث تقوم بقتل صغار الجماعات المنافسة وأكلها، في إطار الصراع على الموارد والسيطرة،كما يقتل الذكور صغارا داخل مجموعتهم لزيادة فرصهم في التزاوج، وهو سلوك مرتبط باستراتيجيات التكاثر أكثر من كونه بدافع الجوع.

لماذا تقتل الأسود أشبالها أحيانا؟

في عالم الأسود، يعتبر قتل الصغار سلوك مرتبط بالهيمنة والتكاثر، فعندما يسيطر ذكر جديد على قطيع، يقتل الأشبال لإعادة الإناث إلى دورة التزاوج.

وفي حالات أقل شيوعا، تقتل الأنثى أحد صغارها إذا لم يتبق لها سوى شبل واحد، مفضلة بدء دورة إنجاب جديدة بدلا من استثمار طويل في صغير واحد.

