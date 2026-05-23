في 17 ديسمبر عام 1903، شهد العالم حدثا استثنائيا في تاريخ الطيران، بعدما نجح الأخوان رايت في تنفيذ أول رحلة ناجحة لطائرة في العالم، لتصبح تلك الرحلة القصيرة، التي استغرقت ثوان معدودة، البداية الحقيقية لعصر الطيران الحديث.

البداية من شغف الطيران

نشأ الشقيقان أورفيل رايت وويلبر رايت في مدينة دايتون، وبدأ اهتمامهما بالطيران بعد اطلاعهما على تجارب الطيران الشراعي التي أجراها المهندس الألماني أوتو ليلينتال خلال تسعينيات القرن التاسع عشر.

ورغم أنهما لم يلتحقا بالجامعة، امتلك الأخوان مهارات تقنية استثنائية وقدرة كبيرة على الابتكار وحل المشكلات الهندسية.

عملا في البداية في مجال الطباعة، قبل أن يفتتحا متجرا لبيع وإصلاح الدراجات عام 1892، وهي التجربة التي ساعدتهما لاحقا في تطوير أفكارهما الخاصة بالطيران.

لماذا اختارا كيتي هوك؟

بعد سنوات من البحث ودراسة محاولات المهندسين الآخرين لصناعة طائرة قابلة للتحكم، قرر الأخوان رايت إجراء تجاربهما في منطقة كيتي هوك، بسبب الرياح القوية والكثبان الرملية التي وفرت بيئة مثالية لاختبار الطائرات الشراعية.

وفي عام 1900، اختبرا أول طائرة شراعية لهما، لكنها لم تحقق النتائج المطلوبة، ما دفعهما إلى تطوير تصميم جديد عام 1901 حقق نجاحا أكبر.

كيف نجح الأخوان رايت في تطوير الطائرة؟

واصل الأخوان رايت تجاربهما بشكل علمي دقيق، حيث قاما ببناء نفق هوائي لاختبار مئات التصاميم المختلفة للأجنحة وهياكل الطائرات.

وأسهمت هذه التجارب في تطوير طائرة شراعية متقدمة عام 1902 مزودة بنظام تحكم يعتمد على دفة متحركة، وهو الابتكار الذي حل مشكلة التحكم أثناء الطيران.

وبعد نجاح تلك التجارب، أصبح الأخوان مستعدين للانتقال إلى المرحلة الأهم، الطيران بمحرك.

أول رحلة طيران في التاريخ

في مدينة دايتون، صمم الأخوان رايت محرك احتراق داخلي بقوة 12 حصانا، بمساعدة الميكانيكي تشارلز تايلور، ثم قاما ببناء طائرة جديدة حملت اسم "رايت فلاير".

وفي خريف عام 1903، نقلا الطائرة مفككة إلى كيتي هوك، وبعد عدة اختبارات ومحاولات، جاءت اللحظة التاريخية صباح 17 ديسمبر.

قاد أورفيل رايت الطائرة في أول رحلة ناجحة، حيث حلقت لمدة 12 ثانية فقط وقطعت مسافة 120 قدما أي ما يعادل (36 م)، ورغم قصر الرحلة، فإنها كانت البداية الحقيقية لعصر الطيران الحديث.

وفي اليوم نفسه، أجرى الشقيقان ثلاث رحلات إضافية، تمكن ويلبر رايت في آخرها من التحليق لمسافة 852 قدما، أي ما يعادل (255.6 م) خلال 59 ثانية.

تطور سريع في عالم الطيران

خلال السنوات التالية، واصل الأخوان رايت تطوير طائراتهما بسرية تامة من أجل حماية اختراعهما والحصول على براءات الاختراع، وبحلول عام 1905، أصبحت طائراتهما قادرة على التحليق لفترات أطول وتنفيذ وتنفيذ حركات جوية متقدمة.

أين توجد أول طائرة الآن؟

لا تزال طائرة "رايت فلاير" الأصلية محفوظة حتى اليوم داخل المتحف الوطني للطيران والفضاء، حيث تُعرض باعتبارها واحدة من أهم القطع التاريخية التي غيرت العالم وفتحت الباب أمام تطور صناعة الطيران الحديثة.

