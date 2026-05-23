تستطيع بعض الحيوانات تغيير ألوانها بطرق مدهشة تتأثر بالبيئة المحيطة بها، سواء بهدف التمويه أو التكيف أو الاستجابة للظروف الطبيعية، ومن بين هذه الظواهر المثيرة، يظهر تغير لون بعض أنواع النحل تبعا للرطوبة، ما يكشف جانبا جديدا من العلاقة بين الكائن الحي وبيئته.



كيف تغير بعض الحيوانات ألوانها ولماذا؟

تمتلك العديد من الحيوانات قدرة مذهلة على تغيير ألوانها، بهدف التمويه من المفترسات، أو تنظيم حرارة الجسم، أو جذب الشركاء، فبعض الثدييات في المناطق القطبية تغير لون فرائها من البني إلى الأبيض مع حلول الشتاء، بينما تستطيع الأخطبوطات تغيير ألوانها خلال ثوان عبر خلايا جلدية متخصصة، وفقا لموقع nautil.

هل يمكن أن يتغير لون النحل حسب البيئة؟

تشير أبحاث حديثة نشرت في مجلة علمية متخصصة إلى أن بعض أنواع نحل العرق في أمريكا الشمالية تغير لونها تبعا للظروف البيئية، وخاصة مستوى الرطوبة، وهو ما يفتح بابا جديدا لفهم علاقة البيئة بمظهر الكائنات.

كيف أجريت الدراسة على نحل العرق؟

درس باحثون من لندن والولايات المتحدة عينات من نحلة العرق الأمريكية الشمالية، بعضها محفوظ في متاحف منذ سنوات، وأخرى جمعت حديثا من الطبيعة، وتم تعريضها لظروف مختلفة من الرطوبة، منخفضة جدا وعالية جدا، لملاحظة التغيرات.

ما الذي يحدث للنحل عند تغير الرطوبة؟

أظهرت النتائج أن الرطوبة العالية تحدث تغيرا واضحا في لون النحل خلال 24 ساعة، إذ يتحول من الأزرق المخضر الداكن إلى الأخضر الفاتح المائل للاحمرار، وعند خفض الرطوبة، يعود اللون إلى حالته الأصلية، ما يدل على أن التغير قابل للعكس.

هل يختار النحل تغيير لونه؟

النحل لا يتحكم في هذا التغيير، بل يحدث تلقائيا نتيجة تأثير الرطوبة على بنيته الجسدية، و أوضحت الباحثة "مادلين أوزوالد" أن هذا التغير ليس سلوكا مقصود، بل استجابة طبيعية للبيئة المحيطة.

ما سبب تغير اللون علميا؟

لا يعتمد لون النحل على أصباغ، بل على تراكيب مجهرية دقيقة داخل جسمه تعكس الضوء بطريقة معينة، وعند ارتفاع الرطوبة، تنتفخ هذه التراكيب، مما يغير طريقة انعكاس الضوء وبالتالي يتغير اللون.

هل يختلف لون النحل في الطبيعة؟

أظهرت التحليلات أن النحل الذي يعيش في البيئات الجافة يميل إلى اللون الأزرق أكثر من غيره، وهو ما يدعم نتائج التجارب المخبرية، ويشير إلى ارتباط واضح بين البيئة والمظهر الخارجي.

هل لهذا التغير فائدة واضحة؟

حتى الآن، لا يزال السبب التطوري وراء هذا التغير اللوني غير واضح. ويعتقد العلماء أن هذه الظاهرة قد تحمل دلالات بيئية أو تكيفية لم تفهم بالكامل بعد، ما يجعلها مجالا مفتوحا لمزيد من البحث.

