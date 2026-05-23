في بعض الأحيان تثير العمليات الجراحية دهشة الأطباء والمرضى، خصوصا عندما يتم اكتشاف أشياء غير متوقعة وغريبة داخل جسم الإنسان.



وفي هذا التقرير، نرصد أغرب الأشياء التي تم العثور عليها داخل جسم الإنسان أثناء العمليات، وفقا لما ذكره موقع "aol".

قلادة سبونج بوب

أصيب الأطباء بالدهشة أثناء مراجعة صورة أشعة لطفل صغير بعدما ظهرت ملامح شخصية "سبونج بوب" بوضوح داخل حلقة، واتضح لاحقًا أنها قلادة صغيرة تخص شقيقته، وعلى الرغم من استقرارها في حلق الطفل، فإنه لم يُظهر أي علامات انزعاج، وتمكن الفريق الطبي من استخراجها بأمان باستخدام كاميرا دقيقة وملقط طبي.

قلم تحديد الشفاه

نجح الأطباء في إزالة قلم تجميل باستخدام منظار داخلي وأدوات استخراج دقيقة، دون الحاجة إلى جراحة مفتوحة، وكانت المريضة ابتلعته قبل 25 عامًا أثناء محاولتها فحص بقعة في اللوزتين، إلا أن الفحوصات التي أجرتها في وقتها لم تكشف عن وجوده، والمثير للدهشة أن القلم بقي داخل معدتها طوال تلك السنوات دون التسبب بأعراض واضحة.

بطارية صغيرة

تعد البطاريات الصغيرة من أخطر الأجسام التي يمكن ابتلاعها، إذ تسبب حروقًا خطيرة خلال ساعات قليلة، وفي إحدى الحالات، نقل طفل يبلغ من العمر عامين إلى المستشفى بسبب القيء والحمى، لتكشف الفحوصات عن بطارية زر عالقة في المريء، ويساعد شكلها الدائري المزدوج في تمييزها عن العملات المعدنية، وتمكن الأطباء من استخراجها بالمنظار مع علاج الحروق البسيطة الناتجة عنها.

المغناطيس

ابتلع طفل في الثالثة من عمره عدة خرزات مغناطيسية قوية، وحاول الأطباء في البداية إزالتها بالمنظار دون جدوى، وبعد يومين، التصقت المغناطيسات عبر أجزاء مختلفة من الأمعاء، ما تسبب في ضغط شديد وتمزق في جدار الأمعاء استدعى تدخل جراحي عاجل.

شوكة سمك

ليست كل آلام الصدر مرتبطة بالقلب، فقد نقل رجل مسن إلى المستشفى بأعراض تشبه النوبة القلبية، لكن الفحوصات كشفت سبب مختلف تمامًا، وأظهرت الأشعة المقطعية وجود شوكة سمك بطول ستة سنتيمترات اخترقت المعدة ووصلت إلى الكبد، ما أدى إلى تكون خراج تطلب علاج فوري.

هاتف محمول

اعترف أحد السجناء بابتلاع هاتف محمول كامل الحجم بعد معاناته من الغثيان والقيء، وبسبب حجم الجهاز الكبير، لم يكن من الممكن أن يمر طبيعيًا عبر الجهاز الهضمي، لذا حاول الأطباء إستخراجه باستخدام المنظار الداخلي، إلا أن المحاولات لم تنجح، ما اضطرهم إلى إجراء جراحة مفتوحة واستخراجه عبر شق جراحي في البطن.

كرة شعر

في حالة نادرة، نجح فريق طبي في إزالة كرة شعر ضخمة بلغ وزنها 4.5 كيلو جرام، من معدة فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، كانت تعاني من عادة قضم الشعر، وعلى مدار أشهر، تراكم الشعر داخل معدتها حتى تحول إلى كتلة صلبة كبيرة، تسببت في فقدان الوزن وآلام مزمنة في البطن.

عيدان خشبية

تجاهل الأطباء في البداية شكوى رجل قال إنه ابتلع عود خشبي، خاصة بعد أن ظهرت نتائج صور الأشعة طبيعية، إلا أنه عاد بعد تسعة أشهر وهو يعاني من آلام حادة، لتكشف الفحوصات أن العود استقر داخل أمعائه الدقيقة واخترق جدارها، ما تسبب في مضاعفات داخلية استدعت جراحة طارئة.

إبرة خياطة

ابتلعت شابة إبرة خياطة كانت تضعها في فمها أثناء العمل، في البداية، تابع الأطباء حركتها عبر التصوير الدوري، لكنهم لاحظوا بعد عشرة أيام أنها انتقلت من الأمعاء إلى التجويف الصدري بالقرب من الرئتين، واضطر الجراحون إلى إجراء عملية واستخراجها بأمان.

كور تتمدد بالماء

أصيبت طفلة تبلغ من العمر ثمانية أشهر من القيء المتكرر وإمساك مؤلم، ما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى المستشفى، وأظهرت الفحوصات وجود انسداد خطير في الأمعاء، وذلك بسبب لعبة صغيرة تعرف باسم "وتر بالز"، وهي مصممة للتمدد بشكل كبير عند تعرضها للسوائل، ما أدى إلى انسداد الأمعاء واستدعى تدخل جراحي فوري.

اقرأ أيضا:

نها الكسلان وعفريت الماء.. تعرف على أغرب الحيوانات في العالم

من الطريشة لقط الكراكال.. أخطر 10 حيوانات تعيش في مصر - فيديو وصور

الشمبانزي والأسود والدببة.. لماذا تأكل بعض الحيوانات أبناءها؟ (صور)



