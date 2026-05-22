

كتبت- شيماء مرسي

هل لاحظت يوما أن أصحاب الرواتب الأعلى ليسوا دائما مكتفين بدخلهم؟ فبينما يعيش بعض أصحاب الدخل المرتفع على رواتبهم الشهرية فقط، يتمكن العديد من ذوي الرواتب المنخفضة من بناء ثروة طويلة الأمد بهدوء وحكمة.

وفي هذا التقرير، نكشف لكم أسباب شعورك بالإفلاس المستمر رغم حصولك على راتب كبير، وفقا لصحيفة "punchng".

سوء إدارة الأموال



غالبا ما يقع أصحاب الدخل المرتفع في فخ سوء التخطيط المالي، كما أنهم لا يتبعون مصاريفهم لمعرفة أين يضيعون أموالهم بلا داعي، وبمرور الوقت ينفقون أكثر مما يكسبون.

قلة التخطيط المالي السليم

عدم طلب المشورة المهنية قد يؤدي إلى فقدان فرص مهمة في الاستثمار، وإدارة الثروات، مما يترتب عليه نمو مالي أقل من المستوى الأمثل أو خسائر كبيرة.

تضخم نمط الحياة: العدو الخفي لثروتك

من المشكلات الشائعة بين أصحاب الدخل المرتفع تضخم نمط الحياة، إذ يزداد إنفاقهم مع ارتفاع دخلهم بدلا من العيش بأقل من إمكانياتهم للادخار.

وقد يتجلى ذلك في شراء منازل وسيارات فاخرة أو الانغماس في عطلات باهظة الثمن.

الإنفاق لإظهار الثراء بدلا من بناء الثروة

أحد أسباب بقاء الكثير من الأشخاص غير قادرين على الادخار هو إنفاقهم المستمر للأموال القليلة التي يمتلكونها بهدف الظهور بمظهر الأثرياء بدلا من استثمارها في بناء الثروة.

ويشمل ذلك التسوق المفرط، وتناول الطعام خارج المنزل، والإنفاق المتهور، والتأثر بضغوط نمط الحياة.

وظيفة ذات راتب منخفض

سبب آخر يجعلك غير قادر على الادخار هو طبيعة وظيفتك، فإذا كانت منخفضة الدخل ولا توفر تعويضا ماليا كافيا، ومع ذلك تقضي معظم وقتك في العمل، فقد يجعلك ذلك عرضة للإفلاس.

بارع في مهنة واحدة فقط

الاعتماد على مصدر دخل واحد فقط قد يكون محفوفا بالمخاطر، خاصة مع ارتفاع الأسعار.

كما أن الاكتفاء بوظيفة واحدة دون خطة مالية أو ميزانية مناسبة يجعل من السهل الإسراف والعيش بما يفوق إمكانياتك.

ويتضمن التخطيط المالي الفعال تحديد الأهداف، وتتبع النفقات، والادخار للمستقبل، وإنشاء مصادر دخل متعددة.

استثمارات كثيرة جدا

السعي وراء الكثير من فرص الاستثمار سيؤدي إلى تدمير أموالك بالرغم من العائد المضمون على تلك الاستثمارات.

عندما يتم تخصيص جزء من المال للإنفاق، فهذا يتيح تغطية احتياجاتك الأساسية مثل الترفيه، والتعليم، والنفقات المتنوعة الأخرى.

لكن الكثير من الأشخاص يميلون إلى استثمار كل أموالهم دون ترك مساحة للإنفاق اليومي، مما قد يعيق توازنهم المالي.

