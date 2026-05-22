هل سبق لك أن دخلت مكانا فارغا وفجأة شعرت وكأن المكان أصبح مزدحما على الفور؟ قد يبدو الأمر مجرد صدفة، لكن الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي يقدم تفسيرا منطقيا لهذه الظاهرة، في تصريح خاص لمصراوي.

ما التفسير العلمي لهذه الظاهرة؟

هذه الظاهرة تحدث مع كثير من الأشخاص، حيث يدخلون مكانا فارغا ليجدوا أنه سرعان امتلىء بالناس، لكن الأمر ليس له علاقة بالحظ أو البركة، بل له تفسير نفسي وعلمي.

لماذا يمتلئ المكان عند دخول الأشخاص الإيجابيين؟

الأشخاص المتفائلين والإيجابيين الذين يتمتعون بروح مرحة وقلب نقي، تنعكس سعادتهم وجاذبيتهم على مظهرهم الخارجي.

وهذا الانعكاس يجعلهم يشعرون بالراحة ويظهرون مبتسمين وجاذبين دائما، لذا عندما يدخلون مكانا حتى لو كان فارغا، يلاحظ الآخرون طاقاتهم الإيجابية ويشعرون بالراحة تجاههم، مما يجعل المكان يمتلئ بسرعة حولهم.

من الرضا إلى الازدحام: سر توافد الناس تدريجيا

يبدأ الأشخاص بالشعور بالرضا عن الخدمة المقدمة أو المنتج المعروض، وبناءً على هذا الشعور قد يقررون الدخول أو الشراء، فتتوافد المزيد من الأشخاص تدريجيا.

كيف تجذب الابتسامة الزبائن تدريجيا؟

إذا كان المكان فاضي، الناس عادة تفترض إن الجودة رديئة، لأن عدم وجود زبائن يوحي إن الأكل أو الخدمة مش على المستوى المطلوب، لكن عندما نشاهد شخص يتناول الطعام بشهية وابتسامة حتى إذا كان وحيدا في المكان، نشعر إن الأكل لذيذ والجودة ممتازة والزبائن يبدأون بالتوافد تدريجيا.

سر توافد الزبائن: بين الجاذبية البصرية وانطباع الازدحام

الجاذبية البصرية من الأسباب اللي تجعل الأشخاص يدخلون المكان حتى إذا كان يوجد زبون واحد فقط، وهناك سبب آخر يتعلق بالجانب الاجتماعي فالناس غالبا تقيس جودة المكان من خلال مدى ازدحامه.

الازدحام كمقياس للجودة: كيف يجذب الزبائن؟

هذا يحدث لأن بعض الأشخاص يرون أن الازدحام مقياس اجتماعي للجودة، فوجود عدد كبير من الزبائن يوحي بأن الخدمة أو المنتج ممتاز.

وبناءً على ذلك، عندما يدخل الزبون مكانا ويجد أنه مزدحم، فمن المرجح أن يجذب المزيد من الزبائن تدريجيا.

توقيت دخول الزبائن: سر امتلاء الأماكن بسرعة

أحيانا تؤدي الصدفة دورا مهما أيضا، على سبيل المثال، يمكن أن يدخل شخص مكان فاضي في توقيت معين، لكنه يكون وقت ذروة، حيث يبدأ الزبائن بالوصول تدريجيا واحدا تلو الآخر حتى يمتلئ المكان بسرعة.

