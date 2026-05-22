ظهرت ملكة جمال فنزويلا لعام 2025، أندريا ديل فال داخل أحد فنادق مدينة كان الفرنسية، في مقطع فيديو ووجهها مغطى بالدماء، متهمة مصفف الشعر الشهير جيوفاني لاجونا بالاعتداء عليها داخل غرفتها خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي.

وبدت أندريا البالغة من العمر 29 عاما، في الفيديو تستعرض إصابات بالغة في وجهها، بينما كانت الغرفة في حالة فوضى كاملة مع تناثر الأثاث على الأرض، فيما ظهر جيوفاني جالسا خلفها داخل الغرفة.

وقالت ملكة الجمال في الفيديو: "انظروا ماذا فعل بي جيوفاني لاجونا.. الآن ظهر حقيقته للجميع"، وفق ما نقلته صحيفة ذا صن البريطانية.

🚨🇻🇪 Miss Venezuela Andrea del Val was viciously assaulted in her Cannes hotel room. Celebrity stylist Giovanni Laguna is alleged to have stabbed her in the face with scissors during the film festival. pic.twitter.com/FUQ0zwZQNG — OGGY Janata Party (@World_X_Sight) May 22, 2026

واستدعى نزلاء الفندق الشرطة بعد سماع صرخات وأصوات اشتباك عنيف قادمة من الغرفة، لتتدخل السلطات الفرنسية وتلقي القبض على جيوفاني، وهو فنزويلي يعمل في عالم مسابقات الجمال والأزياء منذ سنوات.

كما تداول الصحفي الإسباني جوردي مارتن مقطع فيديو قيل إنه يوثق لحظة اقتياد مصفف الشعر بواسطة الشرطة في مدينة كان.

ولم تكشف السلطات الفرنسية حتى الآن السبب الحقيقي وراء المشاجرة، كما لم تعلن رسميا طبيعة الاتهامات التي قد يواجهها المتهم بعد توقيفه، فيما لا تزال التحقيقات جارية.

El estilista Giovanni Laguna fue detenido en Cannes tras un altercado con Andrea del Val, Miss Venezuela Global 2025.



- La modelo apareció con el rostro ensangrentado tras una discusión.

- Giovanni Luna fue detenido y tras probar su versión quedó en libertad.

- Declaró que no… pic.twitter.com/OwROxTXwdS — Revista Única (@larevista_unica) May 22, 2026

ويعرف جيوفاني لاجونا بأنه أحد الأسماء البارزة في عالم مسابقات الجمال بأمريكا اللاتينية، إذ يشغل منذ عام 2023 منصب المدير الإبداعي لمسابقة "ملكة جمال الكون كولومبيا"، كما ارتبط اسمه بعدد من نجمات الموضة والجمال في المنطقة.

وتأتي الواقعة بعد أشهر من جريمة هزت المكسيك، عندما قتلت ملكة الجمال السابقةكارولينا فلوريس جوميز رميا بالرصاص داخل شقة فاخرة في مكسيكو سيتي أمام طفلها الرضيع، في قضية لا تزال تخضع للتحقيقات.

