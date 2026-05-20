احتفلت بعيد ميلادها في مهرجان كان.. من هي اليوتيوبر بيسان إسماعيل؟

بعد ظهورها في مهرجان كان.. أجمل إطلالات عارضة الأزياء ميليسا أصلي يازجي

لا يعرفها جيل زد.. 35 شيئا قديما اختفت من المنازل بحلول عام 2026

شهدت السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي 2026، في دورته الـ79، حضورا لافتا لعدد من عارضات الأزياء والبلوجرز العرب والأتراك، اللاتي خطفن الأنظار بإطلالات متنوعة جمعت بين الفخامة والجرأة والأناقة.

نور ستارز



تألقت اليوتيوبر العراقية نور ستارز بفستان طويل جمع بين اللونين الأبيض والبيبي بلو، من تصميم رامي القاضي، وتميز بتطريزات لامعة أضفت لمسة من الرقي والفخامة.

ونسقت إطلالتها مع مجوهرات فاخرة مكونة من أقراط طويلة وخاتم، كما اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة ومكياجا قويا أبرز ملامحها.

نجود الرميحي



ظهرت المؤثرة السعودية نجود الرميحي بفستان طويل باللون البيبي بلو، جاء بقصة ضيقة أبرزت رشاقتها، مع تصميم رقبة ملتف حول العنق.

واعتمدت مكياجا ترابيا ناعما يتناسب مع لون بشرتها، إضافة إلى تسريحة شعر مرفوعة، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية فاخرة.

نارين بيوتي



اختارت اليوتيوبر السورية نارين بيوتي فستانا أسود طويلا بتصميم "حورية البحر"، مزينا بتطريزات بنفس اللون أضفت عليه لمسة أنيقة وهادئة، واعتمدت مكياجا ترابيا مع شعر منسدل على كتفيها، ما منحها إطلالة ناعمة وبسيطة.

بيسان إسماعيل



خطفت اليوتيوبر السورية بيسان إسماعيل الأنظار بفستان وردي جريء بصيحة الظهر المكشوف وتصميم "حورية البحر"، تميز بتطريزات الكريستال اللامعة.

وجاء الفستان بقصة ضيقة وانسيابية أبرزت رشاقتها، بينما اختارت مكياجا ورديا وتسريحة شعر مرفوعة، وأكملت إطلالتها بمجوهرات من دار Ferri Firenze.

ميلا الزهراني



ظهرت عارضة الأزياء السعودية ميلا الزهراني بفستان طويل باللونين الأسود والفضي بقصة "الكب"، مع مكياج ترابي وأحمر شفاه بدرجات النيود، وتركت خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها، لتمنح إطلالتها طابعا كلاسيكيا أنيقا.

مايا أبو الحسن



لفتت عارضة الأزياء اللبنانية مايا أبو الحسن الأنظار بفستان أحمر طويل من تصميم نيكولا جبران.

وجاء التصميم بقصة "الكب" مع تطريزات لامعة جمعت بين الجرأة والرقي، بينما اعتمدت مكياجا قويا وتسريحة شعر منسدلة، وأكملت إطلالتها بمجوهرات من دار معوض.

ميليسا أصلي يازجي



تألقت عارضة الأزياء التركية ميليسا أصلي يازجي، ملكة جمال تركيا لعام 2011، بفستان أخضر أنيق من تصميم المصممة السعودية وعد العقيلي.

وجمع التصميم بين الفخامة والجرأة، إذ جاء بصيحة الظهر المكشوف وقصة محددة عند الخصر مع تصميم "حورية البحر"، بينما اعتمدت تسريحة شعر منسدلة ومكياجا بدرجات النيود منحها إطلالة ناعمة وأنيقة.

أقرأ أيضًا:





