إعلان

زعيم روحي يثير الجدل بتنقله بمكيفات متحركة في الهند (فيديو)

كتب : أحمد الضبع

08:50 م 22/05/2026 تعديل في 08:53 م

زعيم روحي هندي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار زعيم روحي في الهند موجة واسعة من الجدل والسخرية، بعدما ظهر خلال زيارة لأحد المعابد وهو يصطحب أجهزة تكييف متنقلة ترافقه أثناء أداء الطقوس الدينية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

لماذا يتجول الزعيم الروحي الهندي بالتكييفات؟

وأظهر مقطع فيديو متداول العاملين داخل المعبد وهم ينقلون أجهزة التكييف المحمولة خطوة بخطوة خلف الزعيم الروحي، مع توجيه الهواء نحوه بشكل مباشر طوال فترة الصلاة، في مشهد لفت انتباه المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما وثق الفيديو أشخاصًا يحيطون بالزعيم لتقديم الخدمات له أثناء وجوده داخل المعبد، فيما ظهر أحدهم وهو يبعد الحشرات عنه باستخدام ورقة يدوية.

وبعد انتهاء الزيارة، غادر الزعيم الروحي المكان برفقة أجهزة التكييف المحمولة، الأمر الذي أثار نقاشا واسعا في الهند حول أسلوب حياة بعض القيادات الدينية والامتيازات التي يحصلون عليها، وفقا لموقع haberler.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل مع المشهد بشكل واسع، حيث اعتبر البعض أن ما حدث يعكس مبالغة في مظاهر الرفاهية، بينما رأى آخرون أن موجات الحر الشديدة في الهند قد تبرر استخدام وسائل تبريد إضافية.

اقرأ أيضا:

ملكة جمال فنزويلا تظهر بوجه ملطخ بالدماء بعد الاعتداء عليها (فيديو)

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

الهند زعيم روحي تكييف موجة حر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد 3 أيام من البحث.. العثور على جثمان طفل غرق بمصرف في كفر الشيخ (صور)
أخبار المحافظات

بعد 3 أيام من البحث.. العثور على جثمان طفل غرق بمصرف في كفر الشيخ (صور)
"غياب أرنولد ولاعبي ليفربول".. مفاجآت في قائمة إنجلترا لبطولة كأس العالم
رياضة عربية وعالمية

"غياب أرنولد ولاعبي ليفربول".. مفاجآت في قائمة إنجلترا لبطولة كأس العالم
بالصور| حضور العرض الخاص لـ فيلم 7Dogs يلتقطون الصور مع كلبين على السجادة
سينما

بالصور| حضور العرض الخاص لـ فيلم 7Dogs يلتقطون الصور مع كلبين على السجادة
"بعد حديث فليك وانضمامه للمنتخب".. ماذا قدم حمزة عبد الكريم مع شباب برشلونة؟
رياضة عربية وعالمية

"بعد حديث فليك وانضمامه للمنتخب".. ماذا قدم حمزة عبد الكريم مع شباب برشلونة؟
قصة دبدوب لم يفارق أريكة الملكة إليزابيث (صور)
علاقات

قصة دبدوب لم يفارق أريكة الملكة إليزابيث (صور)

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بسبب أعمال صناعية.. هزة أرضية خفيفة شرق القاهرة بقوة 2.1 ريختر
بدء تداول السكر في البورصة السلعية.. كيف تستفيد الأسواق من هذا القرار؟
بناةُ الهرم الأكبر جعلوه مقاومًا للزلازل.. كيف حدث ذلك طوال 4600 عام؟