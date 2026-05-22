أثار زعيم روحي في الهند موجة واسعة من الجدل والسخرية، بعدما ظهر خلال زيارة لأحد المعابد وهو يصطحب أجهزة تكييف متنقلة ترافقه أثناء أداء الطقوس الدينية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

لماذا يتجول الزعيم الروحي الهندي بالتكييفات؟

وأظهر مقطع فيديو متداول العاملين داخل المعبد وهم ينقلون أجهزة التكييف المحمولة خطوة بخطوة خلف الزعيم الروحي، مع توجيه الهواء نحوه بشكل مباشر طوال فترة الصلاة، في مشهد لفت انتباه المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما وثق الفيديو أشخاصًا يحيطون بالزعيم لتقديم الخدمات له أثناء وجوده داخل المعبد، فيما ظهر أحدهم وهو يبعد الحشرات عنه باستخدام ورقة يدوية.

وبعد انتهاء الزيارة، غادر الزعيم الروحي المكان برفقة أجهزة التكييف المحمولة، الأمر الذي أثار نقاشا واسعا في الهند حول أسلوب حياة بعض القيادات الدينية والامتيازات التي يحصلون عليها، وفقا لموقع haberler.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل مع المشهد بشكل واسع، حيث اعتبر البعض أن ما حدث يعكس مبالغة في مظاهر الرفاهية، بينما رأى آخرون أن موجات الحر الشديدة في الهند قد تبرر استخدام وسائل تبريد إضافية.

