6 حقائق مذهلة لم تكن تعرفها عن الأميرة إلسا

كتب : شيماء مرسي

03:00 م 22/05/2026

ملكة الثلج

يعد فيلم Frozen أكبر نجاح لأفلام ديزني المتحركة منذ سنوات، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى إحدى بطلاته وهي الأميرة "إلسا".

وفيما يلي، نستعرض إليكم 9 حقائق عن إلسا، وفقا لموقع "yourtango".

إلسا: الشخصية المستوحاة من الأميرة جريس كيلي

كانت إلسا الشخصية الأهم في فيلم "فروزن"، وقد استوحي تصميم شخصيتها من الأميرة الحقيقية جريس كيلي، التي كانت مثالا للرقة والرقي.

تفاصيل صغيرة تجعل إلسا من الشخصيات الكرتونية المحبوبة

كانت إلسا تمتلك نمش في وجهها وتحب الشوكولاتة، وكذلك أختها الصغيرة آنا، مما أضاف لمسة من الجاذبية لشخصياتهما.

تحديات المؤثرات البصرية مع ضفيرة إلسا

اضطر قسم المؤثرات البصرية في الفيلم إلى تطوير برنامج جديد للتعامل مع ضفيرة إلسا الشهيرة، فهي لم تكن مجرد تسريحة شعر بسيطة، بل عنصر أساسي يعكس شخصيتها.

إلسا تنضم إلى قائمة أميرات ديزني الرسمية

إلى جانب آنا، تم إدخال إلسا كأميرة ديزني رسمية، لتصبح الأميرة الثالثة عشرة ضمن قائمة أميرات ديزني المعترف بهن رسميا.

هل إلسا ثاني أميرة ديزني ذات قوى خارقة؟

إلسا هي ثاني أميرة من ديزني تمتلك قوى خارقة بعد رابونزيل التي كانت الأولى.

إلسا: أميرة ديزني بدون قصة حب

إلسا هي ثاني أميرة في عالم ديزني لا تمتلك قصة حب رومانسية بعد الأميرة ميريدا من فيلم "بريف"، مما منح شخصيتها تميزا عن باقي الأميرات.

