من الطريشة لقط الكراكال.. أخطر 10 حيوانات تعيش في مصر - فيديو وصور

البحيرة - أحمد نصرة:

تحتضن مصر تنوعاً بيولوجياً لافتاً يمتد من الدلتا إلى الصحاري والجبال والواحات، ويشمل كائنات بعضها يمثل تهديداً مباشراً لحياة الإنسان.

محمد وجيه، بلوجر مصري شاب من مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، يهتم بالحياة البرية، وضع تصنيفًا يعتمد على درجة الخطورة والانتشار لأخطر 10 حيوانات في مصر، ورتبها من الأقل خطورة إلى الأشد خطورة كالتالي:

1. عقرب أسوان

من أخطر العقارب في العالم، وتكمن خطورته في لدغاته التي قد تسبب الوفاة للأطفال وكبار السن أو في حال وجود حساسية شديدة.

2. الحية الغريبة السوداء (المنشارية)

تنتشر في مناطق زراعية بالفيوم والصحراء الغربية وجبل علبة، وتعد من أشد الثعابين سمّية حيث تسبب سيولة قاتلة في الدم.

3. الطريشة (الحية المقرنة)

واسعة الانتشار في صحاري مصر كافة، وتتميز بلدغتها المميتة التي تسبب جلطات في الدم وتسمماً قلبياً.

4. الكوبرا المصرية

منتشرة بكثافة في وادي ودلتا النيل، وسمها العصبي يهاجم الجهاز التنفسي، وتعد من أخطر الثعابين لقربها من التجمعات السكانية.

5. النمس المصري

مفترس طبيعي للثعابين ويتمتع بمناعة ضد سمومها، إلا أن شراسته وعدته القوية تجعله خطيراً عند مواجهة الإنسان.

6. قط الأدغال وقط الكراكال

من أكبر القطط البرية في مصر، يتمتعان بعضة وضربات مخالب قوية وقادرة على إصابة الإنسان بجروح بالغة عند محاولة حصارهم.

7. الورل النيلي

يعيش على ضفاف النيل جنوباً، ضخم الحجم وشرس، وعضته قد تسبب غرغرينة نتيجة البكتيريا السامة الموجودة في فمه.

8. التمساح

متمركز في بحيرة ناصر، وهو تمساح غرب أفريقيا، ويمتلك أقوى فكوك بين الكائنات الموجودة في مصر.

9. الضبع المخطط

منتشر في سيناء وبعض الصحاري المصرية، ورغم تجنبه البشر في العادة، إلا أن قوة فكه وقدرته على الهجوم تجعل منه خطراً محتملاً.

10. النمر العربي

آخر مشاهدة مؤكدة له في أقصى جنوب شرق مصر أوائل الألفية، ويُعتقد أنه ما زال موجوداً. يعد أخطر الكائنات لقدرته على مهاجمة البشر إذا شعر بالتهديد.

ويؤكد وجيه، أن هذه الحيوانات، رغم خطورتها، تظل جزءاً أصيلاً من التوازن البيئي في مصر، وأن تجنب الاقتراب منها واحترام بيئتها الطبيعية يبقى السبيل الأمثل للسلامة.

