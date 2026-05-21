طائرة تخرج عن مسارها في كرواتيا.. وهذا ما حدث للركاب (فيديو)

كتب : سيد متولي

03:00 م 21/05/2026

تسبب حادث طيران في حالة من الذعر بين ركاب رحلة تابعة للخطوط الجوية الكرواتية، بعد خروج الطائرة عن مسارها بشكل مفاجئ أثناء محاولة الإقلاع من مطار سبليت في كرواتيا.

ماذا حدث لركاب طائرة انحرفت عن مسارها؟

وبحسب ما نقلته صحيفة ديلي ميل، أظهرت تسجيلات مصورة من داخل الطائرة لحظات توتر شديد عاشها الركاب، حيث تعالت الصرخات فور انحراف الطائرة عن المدرج واتجاهها نحو المنطقة العشبية المحيطة، في وقت كانت فيه الأمطار الغزيرة تزيد من صعوبة السيطرة على الموقف.

كانت الطائرة من طراز إيرباص A220-300 تستعد للإقلاع نحو مدينة فرانكفورت الألمانية، وعلى متنها 130 راكبا إضافة إلى طاقم الطائرة المكون من الطيارين وثلاثة أفراد، وخلال عملية التسارع على المدرج، بدأت الطائرة تهتز بقوة وسط أصوات ارتطام واضحة مع شدة الأمطار.

وبشكل مفاجئ، انزلقت الطائرة نحو الجهة اليسرى وخرجت عن حدود المدرج، ما أدى إلى تغطية هيكلها بالطين وتحوله إلى لون داكن بشكل ملحوظ.

كما وثقت مقاطع أخرى من خارج المطار لحظة الانحراف، حيث بدا أن الطيار حاول تقليل السرعة سريعا لتفادي تفاقم الموقف.

ورغم خطورة الحادث، أكدت السلطات الكرواتية أن جميع الركاب وأفراد الطاقم تمكنوا من مغادرة الطائرة بسلام دون تسجيل أي إصابات.

وتم نقل الركاب إلى مبنى المطار لتقديم الدعم اللازم لهم واستكمال رحلاتهم لاحقا، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقا موسعا لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادث.

وأوضح دانكو بيترين، كبير محققي الحوادث في كرواتيا، أن العمل الفني على تحليل بيانات الصندوق الأسود وتسجيلات قمرة القيادة قد بدأ بالفعل، مشيرا إلى أن تحديد سبب الانحراف لا يزال قيد التحقيق.

