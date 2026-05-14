أبرز ما يميز مدينة نيو أورليانز هو التصميم غير التقليدي لمقابرها، حيث لا تعتمد على القبور الأرضية التقليدية، بل تنتشر فيها أضرحة ومقابر مرتفعة فوق سطح الأرض.

هذا المشهد الفريد يمنح المقابر طابعا يشبه الأحياء السكنية، لدرجة أن الكاتب الأمريكي مارك توين أطلق عليها وصف "مدن الموتى"، نقلا عن موقع "locationsoflore".

ما الذي يميز شكل المقابر في نيو أورليانز؟

تحتوي على مقابر تاريخية، حيث هناك تنوع في طرق الدفن وأساليبه. وتم التقاط الصور من ثلاث مقابر رئيسية متقاربة الموقع، وهي مقبرة معبد الماسونية رقم 1، ومقبرة القديس باتريك رقم 1، ومقبرة القديس باتريك رقم 2.

متى تأسست هذه المقابر؟

يعود تاريخ مقبرة معبد الماسونية إلى عام 1865، حين أنشأها المحفل الماسوني الكبير في ولاية لويزيانا، وتضم مجموعة من المدافن ذات الطابع المعماري المميز.

أما مقابر القديس باتريك، فقد أسستها رعية الكنيسة عام 1841، وهي مقسمة إلى ثلاثة أجزاء. المثير للاهتمام أن المقبرة رقم 1 كانت تعتمد الدفن في باطن الأرض، بينما تحولت المقبرة رقم 2 لاحقا إلى نظام الدفن فوق سطح الأرض مع تغير تقاليد المجتمع.

كيف تتم عملية الدفن داخل المقابر العائلية؟

تعد المقابر العائلية من أكثر أشكال الدفن انتشارا في نيو أورليانز ، وهي عبارة عن مبان حجرية تحمل اسم العائلة، وتستخدم بشكل متكرر لأفرادها. عند الدفن، يوضع الجثمان داخل الحجرة لمدة لا تقل عن عام ويوم، وهي فترة تسمح بتحلل الجثمان بشكل طبيعي بسبب حرارة المناخ.

وعند وفاة فرد جديد من العائلة، تنقل الرفات القديمة إلى الجزء الخلفي من المدفن أو إلى غرفة سفلية تعرف باسم "الكهف"، لإفساح المجال للدفن الجديد، وتستمر الدورة بهذا الشكل عبر الأجيال.

ما المقصود بالقبور المرتفعة؟

القبور المرتفعة هي هياكل حجرية تحيط بالقبر، تمتد أحيانا تحت مستوى الأرض وفوقه، ويتم ملء المساحة الداخلية بالتراب، ويمكن أن يكون سطحها مغطى بالحجر أو الحصى أو حتى العشب. ويعتقد أن الهدف منها هو حماية المدافن من ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المنطقة.

ما وظيفة الأقبية الجدارية؟

الأقبية الجدارية، أو ما يعرف بـ"أقبية الأفران"، تشبه المقابر العائلية لكنها تحتوي على عدد أكبر من الحجرات، تستخدم هذه الأقبية عند امتلاء المقبرة العائلية، حيث يتم استئجار مكان مؤقت للدفن، ثم تنقل الرفات لاحقا إلى المقبرة العائلية بعد مرور الفترة المحددة.

لماذا تعد مقابر نيو أورليانز تجربة فريدة؟

تجمع مقابر نيو أورليانز بين التاريخ والهندسة والطقوس الاجتماعية في صورة واحدة غير مألوفة هذا الطابع الفريد هو ما جعلها تترك انطباعا قويا لدى زوارها، وتبقى حتى اليوم واحدة من أكثر المعالم إثارة للاهتمام في المدينة، كما وصفها مارك توين ذات يوم بـ"مدن الموتى".

