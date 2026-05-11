تختلف الأطعمة حول العالم بشكل كبير، فبينما تبدو بعض الأطباق عادية في ثقافات معينة، يراها آخرون غريبة أو صادمة، وتكشف هذه الأطعمة عن تنوع العادات والتقاليد، حيث يقدم كل بلد أطباقا مميزة تعكس بيئته وثقافته، حتى وإن بدت غير مألوفة للكثيرين.

وبحسب ما ذكره موقع" wildjunket"، إليك أغرب الأطعمة حول العالم

ما هو طبق الأخطبوط الحي في كوريا الجنوبية؟

يبدو غريبا أن يقدم طعام وهو لا يزال حيا، لكن هذا ما يميز طبق "سناكجي" الشهير في كوريا الجنوبية، ويتم تقطيع أخطبوط "ناكجي" إلى أجزاء صغيرة وتقديمه فورا، بينما لا تزال أذرعه تتحرك، و يعد هذا الطبق تجربة فريدة يفتخر بها البعض، إذ تبتلع القطع وهي لا تزال نشطة، وعادة ما يتبل بزيت السمسم، وينصح بمضغه جيدا قبل البلع، لأن المحاجم الموجودة على أذرعه و تشكل خطر الاختناق، يمكن العثور على هذا الطبق في العديد من مطاعم المأكولات البحرية في سيول، ويعد من أكثر الأطعمة غرابة.

لماذا تعتبر سمكة الفوجو من أخطر الأطعمة في اليابان؟



تعرف "الفوجو" بأنها واحدة من أخطر الأطباق في العالم، وهي سمكة تنتفخ كآلية دفاعية، ويمكن تحضيرها بعدة طرق، لكن أشهرها تقديمها نيئة، ومقطعة إلى شرائح رفيعة جدا، مع حساء وأرز، وتكمن خطورتها في احتواء بعض أجزائها على سم "التترودوتوكسين" القاتل، ما يجعل إعدادها يخضع لقوانين صارمة في اليابان، ولا يسمح بتحضيرها إلا لطهاة مدربين ومؤهلين، لذلك ينصح بتناولها في مطاعم موثوقة فقط، وتعد الفوغو من الأطباق النادرة التي يحظر على إمبراطور اليابان تناولها نظرا لمخاطرها.

ما قصة حساء خفافيش الفاكهة في بالاو؟

يعتبر هذا الطبق من أكثر الأطعمة غرابة، وهو شائع في دولة بالاو الواقعة في المحيط الهادئ، ويحضر باستخدام خفافيش الفاكهة التي تتغذى على الفواكه والزهور، ما يمنح لحمها مذاقا مختلفا.

و يطهى الحساء عبرالخفافيش كاملة ثم طهيها مع الزنجبيل وحليب جوز الهند والتوابل المختلفة، اللافت في هذا الطبق أن الخفاش يقدم كاملا، بما في ذلك الرأس والعينين والأسنان، وهو ما يجعله تجربة غير مألوفة للكثيرين.

لماذا يتم تناول عيون الخروف في منغوليا؟

من الأطباق التقليدية الغريبة في منغوليا تناول عيون الخروف، سواء كجزء من وجبة أو كعلاج شعبي، ومن أشهر الاستخدامات ما يعرف بـ"الماري المنغولية"، حيث تقدم عين الخروف مخللة في عصير الطماطم كعلاج للصداع.

ما سر شعبية العناكب المقلية في كمبوديا؟

تعد العناكب المقلية من الأطعمة الشعبية في كمبوديا، خاصة في بلدة سكوون، و يتم تربية هذه العناكب في حفر خاصة، ثم يتم قليها في الزيت مع الثوم والملح حتى تصبح مقرمشة.

وغالبا يشبه مذاقها مزيجا من الدجاج والسمك، بينما يتميز قوامها بالقرمشة من الخارج والليونة من الداخل، ويحتوي بطن العنكبوت على مزيج من الأعضاء والبيض.

اقرأ أبضًا:

10 صور لـ أغرب أكلات حول العالم.. هل تجرؤ على تجربتها؟

أغرب الأطعمة حول العالم.. هل تجرؤ على تجربتها؟



